Pestaggio al carcere di Bellizzi Irpino ad Avellino, giovane detenuto muore dopo un anno di coma

Dopo un anno in coma, un giovane detenuto picchiato nell’ottobre 2024 in carcere a Bellizzi Irpino (Avellino) è morto. La vittima è Paolo Piccolo, 26enne napoletano del quartiere Barra, aggredito durante un vero raid punitivo legato a una lotta tra bande rivali. A causa del grave trauma cranico causato dal pestaggio, le condizioni di salute di Piccolo sono degenerate.

Dopo quasi un anno passato in coma, il giovane detenuto pestato nel carcere di Bellizzi Irpino, ad Avellino, è morto.

I fatti si sono svolti il 24 ottobre 2024, quando il detenuto era stato sottoposto a una vera e propria spedizione punitiva che, oltre a causargli diverse lesioni e fratture, gli ha causato un grave trauma cranico.

L’aggressione è avvenuta nel carcere di Bellizzi Irpino

Il pestaggio è legato alle faide tra i vari clan napoletani: all’epoca dei fatti, tre detenuti aggredirono due agenti della Polizia penitenziaria, dando poi il via al raid.

Il giovane è stato prelevato dalla sua cella e trascinato in corridoio, dove è stato colpito con bastoni e oggetti taglienti.

Chi era la vittima: Paolo Piccolo morto a 26 anni dopo un pestaggio

Il giovane detenuto morto a un danno dal pestaggio avvenuto al Bellizzi Irpino era il 26enne Paolo Piccolo. Originario di Napoli, Piccolo viveva nel quartiere Barra prima di essere arrestato.

Dopo l’aggressione in carcere, il giovane è stato ricoverato per la maggior parte del tempo all’ospedale Moscati di Avellino.

Purtroppo, le sue gravi condizioni, col tempo, non hanno fatto altro che peggiorare.

Neanche il temporaneo trasferimento presso il Don Gnocchi Sant’Angelo dei Lombardi ha garantito miglioramenti. Anzi, a causa di un aggravarsi delle condizioni, Paolo Piccolo è stato nuovamente trasferito al Moscati.

La morte è sopraggiunta nella notte tra il 17 e il 18 ottobre.

Cosa rischiano gli aggressori

Gli aggressori che hanno causato la morte di Paolo Piccolo vedranno tramutarsi l’accusa di tentato omicidio in quella di omicidio aggravato.

Tre imputati hanno scelto il rito abbreviato: nel luglio 2025, il Gup del Tribunale li ha già condannati a 27 anni e due mesi di reclusione.

Altri sette imputati, per i quali è in corso il rito ordinario, compariranno davanti al collegio del Tribunale di Avellino.