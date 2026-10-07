Peste polmonare in Siberia, i sospetti di Bassetti sull'utilizzo come "arma biologica": i rischi per l'Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Bassetti è intervenuto pubblicamente sul caso di sospetta peste polmonare in Siberia. Il noto infettivologo ha sottolineato che su questa vicenda ci sono "informazioni molto frastagliate e non proprio completamente trasparenti", facendo riferimento anche alla voce secondo cui nel laboratorio in cui è morta la donna si stesse lavorando a un microrganismo "più resistente agli antibiotici per usarlo come arma biologica". A proposito dei rischi per l’Italia, Bassetti ha detto: "Se fosse diffusa un’infezione di questo tipo, diventerebbe un problema".

Cosa si sa sul caso di sospetta peste polmonare in Siberia

Matteo Bassetti, ospite in collegamento a Mattino Cinque, ha fatto il punto della situazione sulle informazioni provenienti dalla Siberia sul decesso per sospetta peste polmonare: "Purtroppo siamo di fronte a informazioni molto frastagliate ed evidentemente non proprio completamente trasparenti".

L’infettivologo ha spiegato: "Sembrerebbe che una tecnica di laboratorio di ricerca sia morta qualche giorno fa a causa della peste polmonare. Ricordiamo che la peste polmonare è molto diversa dalla peste bubbonica che si conosce. È una forma gravissima, molto simile per tipologia di trasmissione ad altre forme, come il Covid, nel senso che è possibile la trasmissione da persona a persona. Dà una polmonite necrotica ed emorragica che porta alla morte nel giro di pochi giorni".

Ancora Bassetti: "Si dice che questa persona possa essere stata colpita ma le informazioni sono molto strane. Non è stato confermato il caso di peste ma sono state messe in quarantena circa 200 persone, come se nella realtà fosse avvenuto qualcosa".

La peste polmonare e cosa rischia l’Italia

Interpellato sui rischi per l’Italia, Matteo Bassetti ha dichiarato: "Purtroppo, come abbiamo imparato nel 2019, è molto importante la velocità con cui si danno le notizie e la capacità di reazione per l’eventuale contenimento. Questo raccontare un po’ di bugie, come sembra avvenire in Russia, non aiuta nessuno".

"Se il governo americano e tutti gli stati sovrani del mondo sono preoccupati, un fondo di verità ci deve essere" ha aggiunto l’infettivologo.

Secondo Bassetti, "la cosa più grave è che nel 2026 ci sia, come si pensa, un laboratorio che abbia un microrganismo al suo interno per farlo diventare più resistente agli antibiotici e per usarlo come arma biologica. Se tutto questo fosse vero, saremmo di fronte a un microrganismo altamente patogeno e, soprattutto, altamente letale".

L’esperto ha affermato ancora: "Ricordiamo che la polmonite della peste ha una mortalità del 100%. Muoiono tutti, salvo che sia trattata con un antibiotico, che però riduce la mortalità solo del 50%, facendone morire uno su due".

"Se fosse diffusa un’infezione di questo tipo, diventerebbe veramente un problema" ha chiosato Matteo Bassetti.

L’allarme di Giuliano Noci

Anche Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mattino Cinque: "Questo tipo di indagini vengono fatte in tutto il mondo. Una motivazione in più in Siberia è legata al fatto che lì, se non sbaglio, la peste è ancora diffusa e, quindi, è una delle zone in cui c’è ancora da lottare dal punto di vista sociale".

Noci ha poi aggiunto: "Ci troviamo in una frattura della Storia in cui, più o meno, tutti sono contro tutti. Il mondo di oggi è un mondo che deve cominciare a prendere coscienza che gli 80 anni di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati un’eccezione nella Storia di questo Pianeta".

In un altro passaggio del suo intervento, ha dichiarato: "Mai come in queste settimane serve una presa di coscienza internazionale della gravità del momento e dell’assoluta necessità di trovare un accordo di base che permetta di non superare delle soglie di non ritorno dal punto di vista del conflitto".