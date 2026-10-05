Peste polmonare in Siberia, rischio epidemia dopo la morte di una donna: i sintomi spiegati da Pregliasco

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

In Siberia cresce l’allarme per una possibile peste polmonare dopo la morte di una ricercatrice dell’istituto antipeste di Irkutsk e la quarantena scattata in cinque ospedali.

Le autorità russe parlano di polmonite di eziologia sconosciuta e di situazione stabile, mentre sui social circolano accuse di insabbiamento e restano sotto osservazione circa 200 contatti.

Fabrizio Pregliasco ricorda che la peste polmonare è grave ma curabile con antibiotici se riconosciuta subito, e che in Italia non esistono al momento motivi di allarme.

Non bastava la preoccupazione per i casi di Covid in aumento in Europa: ora il timore arriva dalla Siberia, dove il rischio è di un’epidemia di peste polmonare. L’allarme è cresciuto dopo la morte di Darya Shipilova, una 28enne che lavorava come esperta tecnica di laboratorio presso l’istituto antipeste di Irkutsk. La donna sarebbe deceduta dopo essersi contagiata per la rottura accidentale di una provetta. Nella regione nel nord della Russia è scattata, quindi, la quarantena in 5 ospedali ed è stata convocata una riunione straordinaria della Commissione sanitaria e antiepidemica. Le autorità rassicurano e tentato di minimizzare l’accaduto, anche se l’agenzia russa Tass riferisce di “un insieme di misure speciali” messe in atto “a seguito di un caso riguardante un dipendente dell’Istituto di ricerca sulla peste di Irkutsk per la Siberia e l’Estremo Oriente, a cui è stata diagnosticata una polmonite di eziologia sconosciuta”.

Le rassicurazioni delle autorità russe

La Commissione sanitaria si è riunita in un vertice straordinario, convocata dal governatore della regione, Igor Kobzev: all’incontro ha partecipato anche Anna Popova, capo del Rospotrebnadzor, l’agenzia russa per la tutela dei consumatori e la sicurezza sanitaria, che avrebbe dichiarato che la situazione sanitaria ed epidemiologica nella regione di Irkutsk “è stabile”. Ma il timore è che si voglia minimizzare l’episodio, tanto che sui social si parla di “insabbiamento”. Il Moscow Times riferisce che la giornalista americana Annie Jacobsen, una delle firme della rivista Biological War, confermerebbe le “misure speciali” scattate con la quarantena in cinque nosocomi di Irkutsk, compreso l’Ospedale Pediatrico Ivano-Matreninskaya e un ospedale specializzato in maternità. Sarebbe anche scattato l’obbligo di mascherine in un impianto di fusione dell’alluminio della stessa località siberiana come misura “preventiva”. Ma secondo una fonte sanitaria, i medici “parlano già apertamente della peste”, nonostante “la malattia non è menzionata nei documenti ufficiali”.

Di cosa si tratta, nell’intervista al virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore della Sscuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano – La Statale.

Che cos’è la peste polmonare?

“Si tratta di una forma particolarmente grave della peste, un’infezione batterica causata da Yersinia pestis. È lo stesso microrganismo responsabile delle grandi epidemie del passato, ma oggi la situazione è completamente diversa: conosciamo il batterio, disponiamo di sistemi diagnostici e soprattutto di antibiotici efficaci. Quindi la parola “peste” fa comprensibilmente paura, ma non siamo certo di fronte alla peste medievale, come conferma l’Organizzazione mondiale della sanità”.

Dalla Siberia arrivano notizie allarmanti, ma anche contraddittorie e non prive di smentite. Cosa dobbiamo pensare?

“Qui bisogna essere prudenti. Sappiamo che una giovane dipendente dell’Istituto anti-peste di Irkutsk è morta dopo una gravissima polmonite e diverse fonti hanno parlato di una possibile peste polmonare. Circa 200 contatti sono stati posti sotto osservazione. Tuttavia le autorità sanitarie russe, almeno per ora, parlano ufficialmente di una ‘polmonite di eziologia sconosciuta’ e sostengono che la situazione epidemiologica è stabile. Quindi è vero che abbiamo un sospetto importante che giustifica tutte le precauzioni adottate, ma non dobbiamo trasformarlo automaticamente in un’epidemia confermata”.

Come si prende la “peste polmonare”?

“La peste è una zoonosi, significa che il batterio circola soprattutto tra animali e, nello specifico, piccoli mammiferi e pulci. La particolarità della forma polmonare è che, quando l’infezione interessa i polmoni, può esserci anche una trasmissione diretta da persona a persona attraverso le particelle respiratorie emesse da un malato, soprattutto in caso di contatto stretto. Come conferma l’OMS, è questo che rende la peste polmonare più delicata dal punto di vista della sanità pubblica”.

Ma è pericolosa e come la si diagnostica, quali sono i sintimi?

“È sicuramente una malattia seria. Se la peste polmonare non viene trattata, può evolvere molto rapidamente ed essere fatale anche nell’arco di 18-24 ore. Ma questo è il punto importante da sottolineare: se viene riconosciuta precocemente e trattata subito, gli antibiotici sono efficaci e le possibilità di guarigione aumentano nettamente. Va tenuto presente, inoltre, che l’esordio può essere molto rapido: febbre alta, brividi, forte malessere, debolezza, mal di testa e soprattutto tosse, difficoltà respiratoria e una polmonite che può peggiorare velocemente sono i campanelli d’allarme. Nei casi più gravi possono comparire insufficienza respiratoria, sepsi e shock. Proprio la rapidità dell’evoluzione rende fondamentale riconoscerla tempestivamente”.

Prima ha accennato agli antibiotici: quali sono le cure e quali i rischi di contagio da contatto?

“La terapia è con antibiotici specifici, che devono essere iniziati il più presto possibile, senza aspettare necessariamente tutte le conferme di laboratorio quando il sospetto clinico ed epidemiologico è forte. A questo si aggiungono naturalmente le terapie di supporto nei pazienti più gravi. È fondamentale che il tracciamento dei contatti, il cosiddetto contact tracing: una volta identificate le persone venute a contatto con la persona infetta, vanno sorvegliate e, se indicato, sottoposte a loro volta a profilassi. Per gli operatori sanitari che assistono direttamente pazienti con peste polmonare sono previste specifiche precauzioni e profilassi antibiotica”.

C’è da preoccuparsi anche in Europa e in Italia, per il rischio che possa arrivare anche qui?

“In astratto nessuna infezione trasmissibile conosce confini, ma sulla base delle informazioni disponibili non vedo oggi un motivo di allarme per l’Italia. La peste polmonare richiede generalmente un contatto ravvicinato con una persona malata e, una volta individuato il caso, isolamento, tracciamento dei contatti e antibiotici sono strumenti molto efficaci per interrompere la catena di trasmissione. Allo stato attuale, quindi, parlare di rischio pandemico sarebbe del tutto prematuro. Però è corretto seguire con attenzione quello che accade in Siberia e chiedere la massima trasparenza sui risultati delle indagini. Il problema non è evocare la peste nera, ma verificare rapidamente se siamo davvero davanti a Yersinia pestis, individuare tutti i contatti e interrompere qualsiasi eventuale catena di trasmissione”.