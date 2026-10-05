Peste polmonare Siberia, morta Darya Shipilova tecnica di laboratorio: l'ipotesi della provetta rotta

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La notizia proveniente dalla Siberia della morte di Darya Shipilova, tecnica di laboratorio, per peste polmonare ha gettato in allarme il mondo intero. Sulle modalità con cui la donna possa essersi infettata circola una teoria non confermata ufficialmente: Darya Shipilova avrebbe rotto una provetta contenente il batterio della peste mentre stava lavorando nel laboratorio in Russia.

Cosa si sa sulla morte di Darya Shipilova per peste polmonare in Russia

In Russia le autorità della regione di Irkutsk, nel sud della Siberia, hanno adottato misure eccezionali a causa del rischio epidemiologico legato al decesso di Darya Shipilova, tecnica di laboratorio che lavorava in un centro di ricerca sulla peste, che ha accusato sintomi di una grave polmonite.

Il decesso della donna, che aveva 28 anni, è avvenuto lo scorso 2 ottobre.

Alcuni media locali, basandosi su testimonianze di medici e residenti, hanno riferito che almeno quattro ospedali della città di Irkutsk sarebbero stati messi in quarantena. Le autorità locali non hanno confermato la notizia, limitandosi a comunicare di aver adottato misure “speciali” non meglio precisate.

L’ipotesi della peste polmonare come causa della morte della donna è stata menzionata da alcuni media locali e, in particolare, dal canale Telegram Mash e dal giornale locale indipendente Lyudi Baikala, che l’ha attribuita a una fonte sanitaria anonima.

Per il momento, non sono arrivate conferme ufficiali dal Rospotrebnadzor, l’ente federale russo che tutela la salute pubblica e la sicurezza sanitaria.

Alexei Tsydenov, il governatore della repubblica di Buriazia (regione confinante con quella di Irkutsk), ha però dichiarato pubblicamente che una donna è morta “probabilmente di peste”, attribuendo le sue informazioni all’autorità della sicurezza sanitaria in Russia.

L’ipotesi della provetta rotta

Anche le modalità con cui la donna si sarebbe infettata sono ancora un mistero.

Mash e il giornalista locale Pavel Stepanov, sul suo canale Telegram, hanno affermato che la vittima avrebbe rotto una provetta che conteneva il batterio durante la sua attività in laboratorio.

Questa indiscrezione, riportata anche da Lyudi Baikala, è stata smentita però dal Rospotrebnadzor, secondo cui “non è stato rilevato alcun microrganismo associato alla sua attività professionale”.

Cos’è la peste polmonare

Come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, la peste è una malattia infettiva di origine batterica causata dal batterio Yersinia pestis, che normalmente ha come ospite le pulci parassite dei roditori, ratti, alcune specie di scoiattoli e cani della prateria.

Si manifesta principalmente sotto tre forme differenti:

la peste bubbonica;

la peste setticemica;

la peste polmonare.

In quest’ultimo caso il batterio infetta i polmoni. Questa particolare forma può trasmettersi da persona a persona attraverso l’aria o gli aerosol di persone infette e quindi costituisce una delle forme più pericolose per il suo potenziale epidemico. La forma polmonare può derivare anche dalla degenerazione delle altre forme, se non vengono curate prontamente.