Peste suina africana, registrato in Toscana il primo caso su un animale domestico: riunita l’unità di crisi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Toscana registra il primo caso di peste suina africana su un animale domestico, distinto dai cinghiali selvatici nella classificazione veterinaria. La conferma è arrivata dal Cerep, il Centro di referenza nazionale per le pesti suine, che ha accertato la positività al virus su un suino trovato morto in un allevamento commerciale a Comano, in provincia di Massa-Carrara. Il focolaio è stato individuato nel corso di una visita di routine effettuata dai servizi veterinari dell’Asl Toscana Nord Ovest.

Campioni inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Sono stati eseguiti immediatamente i prelievi ufficiali, ricostruisce la Regione, e i campioni sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. Contestualmente sono state attivate le procedure previste dalla normativa nazionale ed europea.

ANSA

Peste suina, riunita l’unità di crisi per contenere il focolaio

Ieri, venerdì 26 giugno, si è inoltre riunita l’unità di crisi centrale, convocata dal Ministero della Salute in coordinamento con la struttura commissariale per la Psa, che ha definito le misure operative per il contenimento e l’eradicazione del focolaio.

Sono state già individuate le zone di protezione e di sorveglianza, rafforzate le attività di monitoraggio attivo e passivo e attivate tutte le procedure di controllo nell’area interessata dal ritrovamento. Le misure sono state adottate anche grazie alla collaborazione tra Regione Toscana, Asl, Ministero della Salute e commissario straordinario per la peste suina africana.

Il presidente della Toscana, l’assessorato al diritto alla salute e l’assessorato all’agricoltura stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione, in raccordo con il commissario straordinario per la peste suina africana e le autorità sanitarie nazionali e locali.

Cos’è la peste suina africana

La peste suina africana (PSA) è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce suini domestici e cinghiali, senza rischio di trasmissione all’uomo.

Come riportato sul sito dell’Istituto Zooprofilattico, il virus può causare elevata mortalità negli allevamenti e gravi danni economici al settore suinicolo.

In Italia desta particolare preoccupazione per la sua diffusione nei cinghiali selvatici, che possono favorire nuovi focolai e rendere complesso il contenimento sanitario. La malattia impone inoltre rigorose misure di biosicurezza e restrizioni alla movimentazione degli animali.