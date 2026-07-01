Pesto rosso De Cecco richiamato dai supermercati per allergene non dichiarato in etichetta, il lotto coinvolto

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Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di Pesto Rosso De Cecco (barattoli da 200 g) per la presenza di noci non dichiarata sull’etichetta olandese e portoghese. Al fine di evitare i possibili rischi, ai consumatori allergici si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.

Richiamato per il Pesto rosso De Cecco

Il provvedimento, pubblicato il 28 giugno 2026, riguarda i barattoli da 200 grammi destinati esclusivamente alla commercializzazione sui mercati olandese e brasiliano.

Il richiamo riguarda un lotto di Pesto Rosso a marchio De Cecco per la presenza dell’allergene noci non dichiarato in etichetta.

Ministero della Salute

Il problema riguarda specificamente l’etichetta adesiva applicata ai vasetti in lingua olandese e in portoghese per il Brasile: la presenza di noci tra gli ingredienti non risulta segnalata, un’omissione che espone le persone allergiche a un rischio concreto di reazione, anche grave, in caso di consumo.

I dettagli e il lotto

Il prodotto è realizzato da Delizie di Riviera per conto di De Cecco, mentre la commercializzazione fa capo a F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino SpA, storica azienda abruzzese leader nel settore della pasta e dei sughi pronti. Il lotto specifico è il

07225288 prodotto il 15 ottobre 2025.

Come previsto in questi casi dal sistema di allerta alimentare europeo RASFF, il richiamo si configura come una misura precauzionale volta a tutelare i consumatori sensibili, senza che ciò implichi necessariamente un difetto nella qualità o nella sicurezza generale del prodotto per il resto della popolazione.

Le raccomandazioni

Il Ministero della Salute, tramite l’avviso di sicurezza alimentare, raccomanda ai consumatori allergici alle noci di non consumare il Pesto Rosso interessato dal richiamo e di riportarlo al punto vendita in cui è stato acquistato, dove potranno ottenere il rimborso o la sostituzione del prodotto.

Si tratta di una procedura standard che le aziende alimentari sono tenute ad attivare non appena viene rilevata una non conformità nell’etichettatura, in base al Regolamento UE 1169/2011 sull’informazione ai consumatori, che impone l’obbligo di evidenziare in etichetta i quattordici allergeni principali, tra cui la frutta a guscio.

I rischi delle noci come allergene alimentare

L’allergia alle noci è tra le più comuni e potenzialmente pericolose reazioni avverse agli alimenti. I sintomi, secondo l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, possono comparire entro pochi minuti o fino a due ore dall’ingestione e spaziano da manifestazioni cutanee lievi (orticaria, prurito, gonfiore) a reazioni respiratorie e circolatorie severe, fino allo shock anafilattico, potenzialmente letale.

A differenza di altre allergie alimentari infantili come quella al latte o all’uovo, quella alla frutta a guscio tende a persistere per tutta la vita: solo circa il 10% dei soggetti sensibilizzati la supera nel tempo. Per questo anche tracce minime, come quelle che possono derivare da un’etichettatura incompleta, rappresentano un rischio concreto per chi ne è affetto.