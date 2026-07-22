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È di 56 persone segnalate, 4 violazioni penali accertate e oltre 60.800 chilogrammi di alimenti sequestrati il bilancio della campagna nazionale di controllo condotta dai Carabinieri NAS sulla vendita di alimenti per animali da compagnia. L’operazione, svolta tra il 23 marzo e il 30 giugno 2026 su tutto il territorio nazionale, è stata coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute e ha avuto come obiettivo la tutela della salute animale e la sicurezza dei consumatori, con particolare attenzione al commercio online.

Controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la campagna di vigilanza ha interessato l’intero Paese, coinvolgendo i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) in una serie di ispezioni mirate. L’attività si è concentrata sulla commercializzazione di alimenti per animali da compagnia, sia nei canali tradizionali che attraverso il web e i social network. Particolare attenzione è stata riservata alla vendita online, all’etichettatura dei prodotti, alla tracciabilità delle materie prime, ai requisiti igienico-sanitari degli stabilimenti e alla regolarità delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I numeri dell’operazione: ispezioni, sanzioni e sequestri

Nel corso della campagna sono state effettuate 275 ispezioni, di cui 58 hanno fatto emergere irregolarità, pari a circa il 21% dei controlli. Complessivamente, 56 persone sono state segnalate alle Autorità amministrative e sanitarie, mentre sono state accertate 4 violazioni penali riconducibili principalmente a frode nell’esercizio del commercio e falsità documentali. Le violazioni amministrative contestate sono state 88, con sanzioni per un totale di 129.773 euro.

Sul piano cautelare, i Carabinieri NAS hanno sequestrato oltre 60.800 chilogrammi di alimenti per animali da compagnia, bloccato 200.790 confezioni di pet food e sequestrato anche 15 medicinali veterinari. Sono state sospese 2 attività produttive per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Il valore economico complessivo dei sequestri e delle attività sospese ammonta a circa 1,7 milioni di euro, di cui oltre 934 mila euro riferiti ai prodotti sequestrati e circa 700 mila euro alle strutture interessate dai provvedimenti di sospensione.

Le principali violazioni riscontrate

Le verifiche hanno fatto emergere criticità diffuse lungo tutta la filiera produttiva e commerciale del settore pet food. Le violazioni più frequenti hanno riguardato 32 casi di irregolarità nell’etichettatura dei mangimi, 17 violazioni relative a carenze igienico-strutturali e all’inosservanza delle procedure di autocontrollo, 15 violazioni concernenti la mancata notifica alle Autorità competenti, carenze igieniche e procedure di autocontrollo. Numerose sono state anche le irregolarità nella gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e nei relativi processi di trasformazione, oltre a 4 episodi riconducibili a frodi alimentari e falsità, e 3 violazioni riguardanti l’identificazione degli animali da compagnia.

Interventi di rilievo: Avellino, Padova e Pescara

Tra gli interventi più significativi si segnalano quelli avvenuti nelle province di Avellino, Padova e Pescara. In Avellino, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno denunciato 2 persone per esercizio abusivo della professione veterinaria. L’attività illecita veniva svolta in un ambulatorio privo delle autorizzazioni sanitarie, ricavato all’interno di un esercizio commerciale dedito alla vendita di animali e pet food. Durante l’ispezione sono stati sequestrati dispositivi medici, presidi sanitari e medicinali veterinari soggetti a prescrizione, oltre al ritrovamento dei corpi senza vita di 3 cuccioli di barboncino privi di microchip identificativo.

A Padova, il NAS locale ha denunciato il rappresentante legale di un’impresa per aver falsificato la documentazione relativa a 9 tonnellate di sottoprodotti di origine animale, destinandoli illecitamente alla produzione di alimenti per animali. Il valore commerciale della merce è stato stimato in circa 20.000 euro. Sempre in provincia di Padova, sono state riscontrate gravi irregolarità nella commercializzazione di prodotti per animali, sia nei canali tradizionali che tramite e-commerce. Le verifiche hanno portato al blocco di 177.500 confezioni di pet food, del valore di circa 500.000 euro, prive delle informazioni obbligatorie in etichetta. Sono state inoltre irrogate sanzioni amministrative per 14.000 euro per l’omessa indicazione delle informazioni obbligatorie nella vendita online di mangimi destinati a rettili esotici e per irregolarità nella gestione e nel trasporto dei sottoprodotti di origine animale.

A Pescara, durante un’ispezione in uno stabilimento di produzione di mangimi carnei crudi, il NAS ha disposto il blocco ufficiale di circa 50 tonnellate di materie prime prive di tracciabilità e la sospensione immediata dell’attività produttiva. L’ispezione ha fatto emergere un ampliamento abusivo dell’impianto, gravi carenze igienico-sanitarie e l’assenza dei requisiti previsti dalla normativa. Il valore complessivo della struttura e dei prodotti sequestrati ammonta a circa 1.550.000 euro.

Le attività di controllo nella provincia di Padova hanno confermato la necessità di un presidio costante del settore, soprattutto in relazione alla crescita dell’e-commerce.

Un settore sotto osservazione: la vendita online di pet food

La campagna ha evidenziato come la vendita online di prodotti destinati agli animali da compagnia rappresenti un comparto in rapida espansione, che necessita di un monitoraggio continuo. Le attività dei Carabinieri NAS hanno permesso di intercettare condotte illecite che vanno dalle irregolarità amministrative alle frodi commerciali, fino a situazioni potenzialmente in grado di compromettere la salute animale e la sicurezza dei consumatori.

L’azione di controllo proseguirà anche nei prossimi mesi, con verifiche mirate presso produttori, distributori e punti vendita, oltre al monitoraggio dei siti internet, delle piattaforme di vendita online e dei social network. L’obiettivo resta quello di garantire il rispetto della normativa, assicurare la tracciabilità degli alimenti per animali e contrastare ogni forma di illecito nella filiera del pet food.

ANSA