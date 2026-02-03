Petardo contro Audero in Cremonese - Inter, arrestato tifoso identificato dalle telecamere dello stadio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo di 19 anni parte del gruppo del tifo organizzato interista dei Vikings è stato arrestato per aver tirato il petardo che ha ferito il portiere della Cremonese Emil Audero nell’ultimo turno di Serie A. Scagionato quindi il tifoso romagnolo, in ospedale con una grave ferita alla mano.

Arrestato il tifoso che ha tirato il petardo ad Audero

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per aver lanciato il petardo che ha ferito il portiere della Cremonese Emil Audero durante l’ultimo turno di Serie A, in cui la squadra lombarda ha affrontato l’Inter a San Siro.

Il tifoso arrestato fa parte di uno dei principali gruppi di ultras della curva dell’Inter, i Vikings, il cui leader è anche a capo del direttivo del tifo organizzato.

ANSA

La procura di Milano ha iscritto il 19enne nel registro delle notizie di reato, anche se non è ancora noto quali siano le accuse. L’udienza di convalida si svolgerà nella mattinata del 4 febbraio.

Le condizioni del tifoso ricoverato

È stato quindi scagionato il tifoso romagnolo che è ricoverato in ospedale dopo aver perso l’ultima falange del dito medio nello scoppio di un altro petardo che stava tentando di lanciare in campo.

Si tratta di un 40enne che è comunque stato denunciato. Nei prossimi giorni potrebbe essere dimesso, dopo aver subito numerosi interventi.

Nelle prime ore dopo la partita, era stato proprio lui a essere stato individuato come il responsabile del lancio del petardo che aveva stordito il portiere della Cremonese.

Vietate le trasferte ai tifosi dell’Inter

Nell’attesa delle accuse al ragazzo arrestato, le prime conseguenze sono state per i gruppi organizzati della tifoseria dell’Inter.

Il ministero dell’Interno ha infatti disposto il divieto di trasferta per i tifosi interisti fino al 23 marzo 2026 e il divieto di vendita dei biglietti degli stessi incontri ai residenti in Lombardia.

È escluso da questa misura il derby Milan-Inter dell’8 marzo 2026, in cui tecnicamente la squadra nerazzurra giocherebbe fuori casa. Le due squadre condividono però lo stadio Meazza di San Siro.

Questa decisione è stata presa “in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie”.