Pete Hegseth accusato di transfobia per le dichiarazioni in Iowa, "al Pentagono non addestriamo trans"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Pete Hegseth lo ha fatto ancora. Durante un comizio elettorale in Iowa, il segretario alla Guerra Usa ha usato un termine fortemente dispregiativo e transfobico per riferirsi ai militari transgender, sostenendo che al Pentagono “non addestriamo “trannies”. Hegseth ha poi detto che il dipartimento è “neutrale” dal punto di vista del genere. Una affermazione lontana dalla realtà, dato che sotto la sua guida è partito un processo di espulsione dei militari transgender, sulla base del bando voluto dal presidente Donald Trump.

Pete Hegseth accusato di transfobia

Lunedì 17 agosto, durante un comizio elettorale in Iowa, il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, è tornato ad attaccare e insultare le persone transgender.

“Al dipartimento della Guerra non addestriamo “trannies”, ha detto il capo del Pentagono durante il suo discorso, utilizzando un termine fortemente dispregiativo. Lo riporta la Cnn.

ANSA

Non è la prima volta che Hegseth si lancia in affermazioni discriminatorie, avendo già attaccato nei mesi scorsi, tra gli altri, i “ciccioni” e gli “strani”.

Hegseth: l’esercito americano è “neutrale”

Hegseth ha poi sostenuto che il dipartimento della Guerra, come è stata ribattezzata la Difesa dalla nuova amministrazione Trump, è “neutrale” dal punto di vista del genere.

L’esercito americano opera “senza distinzione di razza e genere”, ha detto il capo del Pentagono.

“Addestramento, letalità, responsabilità, disciplina, prontezza operativa. Sono le fondamenta di ciò che significa essere un guerriero americano e sono l’unico obiettivo del nostro dipartimento”.

Il bando di Trump dei militari transgender

Affermazioni che appaiono lontane dalla realtà. Fin dal giorno del suo insediamento, Hegseth ha avviato un percorso di espulsione dei militari transgender, seguendo il bando firmato dal presidente Donald Trump.

Un processo temporaneamente bloccato a seguito di una sentenza di una corte federale e in attesa di un pronunciamento della Corte suprema.

Secondo stime di Associated Press, sono tra le 9 mila e le 14 mila le persone transgender in servizio attivo nelle forze armate statunitensi.