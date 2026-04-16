Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al Pentagono

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Il segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth avrebbe citato per errore il falso versetto della Bibbia che compare nel film Pulp Fiction durante una preghiera dedicata ai soldati della divisione ricerca e soccorso che hanno salvato i piloti dei jet abbattuti in Iran. Le parole citate hanno un significato molto violento nel film di Tarantino, visto che il personaggio che le pronuncia lo fa poco prima di uccidere degli innocenti.

Hegseth e la preghiera al Pentagono

Secondo quanto riportato da Forbes, Hegseth avrebbe parlato a un gruppo di soldati di una preghiera che gli avrebbe riferito un ufficiale dell’esercito, e che avrebbero recitato l’unità di ricerca e soccorso Sandy One dell’esercito statunitense.

La “preghiera”, che Hegseth avrebbe recitato in maniera solenne, si sarebbe chiamata CSAR 25:17, dove CSAR è la sigla che identifica le unità di ricerca e soccorso.

ANSA

“Penso che sia un riferimento a Ezechiele 25:17” ha dichiarato Hegseth, per poi recitare i versi. Che però, come hanno notato molti commentatori, non hanno nessuna corrispondenza con quelli della Bibbia. La preghiera di Hegseth recitava:

Il cammino dell’aviatore abbattuto è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che, in nome della fratellanza e del dovere, guida i perduti attraverso la valle delle tenebre, poiché egli è in verità il custode di suo fratello e il ritrovatore dei figli perduti. E la mia giustizia calerà su di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno, su coloro che tentano di catturare e distruggere i miei fratello, e saprai che il mio nome è Sandy One quando farò calare la mia vendetta su di te. Amen.

Il versetto in Pulp Fiction

La preghiera, al netto delle evidenti modifiche apportate dai soldati dell’unità di ricerca e soccorso, non somiglia per nulla al versetto 17 del capitolo 25 del libro di Ezechiele, nell’antico testamento.

È invece quasi identica a un altro “Ezechiele 25:17”, quello che il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson nel film Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Nel doppiaggio italiano del film, il falso versetto recita:

Il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che, nel nome della carità e della buona volontà, conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il custode di suo fratello e il ricercatore i figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si troveranno ad ammorbare e infine distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore, quando farò calare la mia vendetta su di te.

Nel film, il gangster interpretato da Jackson recita questi versi prima di giustiziare a colpi di pistola un giovane ragazzo che aveva contravvenuto agli ordini del suo capo.

Il vero “Ezechiele 25:17”

Il verso recitato da Hegseth in maniera solenne, quindi, non veniva dalla Bibbia, bensì dal film Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

Esiste però un vero Ezechiele 25:17, presente nell’Antico Testamento, e ha una certa somiglianza con l’ultima parte di quanto recitato sia nel film, sia dal segretario alla difesa.

“Farò su di loro terribili vendette, castighi furiosi, e sapranno che io sono il Signore, quando eseguirò su di loro la vendetta” recita il versetto, parlando però non di generici “uomini malvagi” ma dei Cretei, probabilmente un sottogruppo dei Filistei.