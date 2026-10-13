Peter Gulacsi rapinato prima di Villarreal-Napoli di Champions League, ladri armati in casa del portiere

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Il portiere del Villarreal Peter Gulacsi ha subito una rapina a mano armata nella sua casa vicino a Valencia, mentre era con moglie e figli. Nessuno è rimasto ferito, ma il forte shock lo ha costretto a saltare la sfida di Champions League contro il Napoli: al suo posto in campo Luiz Júnior. Le autorità hanno aperto le indagini sull’accaduto.

Rapinato Gulacsi, portiere del Villarreal

Defezione dell’ultimo momento per il Villarreal alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli, ma non a causa di un infortunio.

Peter Gulacsi, portiere ungherese del club spagnolo, è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua abitazione, in una zona residenziale vicino a Valencia, nelle prime ore di martedì 13 ottobre. In casa con lui c’erano la moglie e i due figli.

IPA

Il club ha fatto sapere con una nota ufficiale che l’episodio si è chiuso senza feriti. Il contraccolpo emotivo, però, è stato pesante. Il portiere è ancora scosso e la società ha deciso di rinunciare a lui per la gara in programma.

Saltata la sfida di Champions League contro il Napoli

Tra i pali allo stadio La Cerámica è toccato quindi a Luiz Júnior, chiamato a sostituire all’ultimo momento il compagno. Gulacsi, portiere di grande esperienza, era approdato a Villarreal a parametro zero la scorsa estate.

La sua assenza è arrivata in una partita che conta molto per entrambe le squadre, perché sia gli spagnoli che gli azzurri hanno iniziato il cammino europeo con una sconfitta e hanno bisogno di punti per rilanciarsi.

Rapine in casa ai calciatori

Quello di Gulacsi non è un caso isolato. Il 17 marzo Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, era stato sorpreso nella sua abitazione nella zona di Castel Fusano da sei uomini armati e a volto coperto, entrati verso le 3 forzando la grata di una finestra.

Il giocatore era stato rinchiuso in una stanza con madre, compagna e fratello, mentre i banditi portavano via gioielli, un Rolex e borse griffate per circa diecimila euro.

Nel giugno 2024 un altro caso che ebbe grande eco mediatica: cinque rapinatori erano entrati nella villa di Roberto Baggio mentre guardava la partita Spagna-Italia con i familiari.