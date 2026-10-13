Peter Gulacsi rapinato prima di Villarreal-Napoli di Champions League, ladri armati in casa del portiere
Gulacsi rapinato in casa con la famiglia: il portiere del Villarreal salta la sfida di Champions League contro il Napoli. Al suo posto Luiz Júnior
Il portiere del Villarreal Peter Gulacsi ha subito una rapina a mano armata nella sua casa vicino a Valencia, mentre era con moglie e figli. Nessuno è rimasto ferito, ma il forte shock lo ha costretto a saltare la sfida di Champions League contro il Napoli: al suo posto in campo Luiz Júnior. Le autorità hanno aperto le indagini sull’accaduto.
- Rapinato Gulacsi, portiere del Villarreal
- Saltata la sfida di Champions League contro il Napoli
- Rapine in casa ai calciatori
Rapinato Gulacsi, portiere del Villarreal
Defezione dell’ultimo momento per il Villarreal alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli, ma non a causa di un infortunio.
Peter Gulacsi, portiere ungherese del club spagnolo, è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua abitazione, in una zona residenziale vicino a Valencia, nelle prime ore di martedì 13 ottobre. In casa con lui c’erano la moglie e i due figli.
Il club ha fatto sapere con una nota ufficiale che l’episodio si è chiuso senza feriti. Il contraccolpo emotivo, però, è stato pesante. Il portiere è ancora scosso e la società ha deciso di rinunciare a lui per la gara in programma.
Saltata la sfida di Champions League contro il Napoli
Tra i pali allo stadio La Cerámica è toccato quindi a Luiz Júnior, chiamato a sostituire all’ultimo momento il compagno. Gulacsi, portiere di grande esperienza, era approdato a Villarreal a parametro zero la scorsa estate.
La sua assenza è arrivata in una partita che conta molto per entrambe le squadre, perché sia gli spagnoli che gli azzurri hanno iniziato il cammino europeo con una sconfitta e hanno bisogno di punti per rilanciarsi.
Rapine in casa ai calciatori
Quello di Gulacsi non è un caso isolato. Il 17 marzo Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, era stato sorpreso nella sua abitazione nella zona di Castel Fusano da sei uomini armati e a volto coperto, entrati verso le 3 forzando la grata di una finestra.
Il giocatore era stato rinchiuso in una stanza con madre, compagna e fratello, mentre i banditi portavano via gioielli, un Rolex e borse griffate per circa diecimila euro.
Nel giugno 2024 un altro caso che ebbe grande eco mediatica: cinque rapinatori erano entrati nella villa di Roberto Baggio mentre guardava la partita Spagna-Italia con i familiari.