Péter Magyar leader dell'opposizione in Ungheria accusa Orban di "revenge porn", "ha un mio video intimo"

A due mesi dalle elezioni parlamentari è battaglia politica in Ungheria dove Péter Magyar sfida Viktor Orban. Il leader dell’opposizione ha accusato il partito della maggioranza di revenge porn: secondo lo sfidante, davanti nei sondaggi, il primo ministro avrebbe diffuso un suo video intimo per danneggiarlo in vista del voto.

Revenge porn nel mondo della politica dell’Ungheria

Con un post su X, Péter Magyar ha aperto il vaso di Pandora su quello che sta succedendo in Ungheria, Paese che si appresta a vivere – tra due mesi – delle attesissime elezioni in cui il primo ministro Orban potrebbe essere battuto.

Prima che venisse diffuso, il leader dell’opposizione ha denunciato un potenziale atto di revenge porn: secondo lui, il partito della maggioranza è in procinto di diffondere un video intimo che lo ritrae con una donna.

L’accusa a Orban

“Vogliono inviare un video in cui io e la mia ragazza di allora veniamo ripresi durante un rapporto intimo. Molti giornalisti hanno ricevuto un link che mostra una stanza sorvegliata da telecamere. Sospetto che stiano pianificando di diffondere una registrazione – forse realizzata con apparecchiature dei servizi segreti e persino manipolata – che mi mostra in un momento intimo con la mia ex fidanzata”, ha detto parlando di un ipotetico filmato che però, ad ora, non è stato condiviso.

“Ho 45 anni e una vita sessuale con una partner adulta. Ho tre figli minorenni, che questo governo malvagio – autoproclamatosi difensore della famiglia – evidentemente ignora. Cari codardi di Fidesz, pubblicate quel che volete, falsificate quanto vi pare. Non mi arrenderò di fronte alle minacce. Sappiate tutti: né prima né da ora cederò a ricatti di alcun tipo, né dalla mafia politico-economica ungherese, né dai membri della rete internazionale che la sostiene”. Questo il messaggio diffuso da Magyar col quale denuncia i rivali politici, rei di star provando qualsiasi mossa pur di danneggiarlo in una dura campagna diffamatoria verso le elezioni.

In questo contesto, Magyar ha rivelato come da tempo stia ricevendo minacce ma anche che non ha intenzione di “cedere ai ricatti”. Per lui, il partito al Governo (Fidesz) sta ricorrendo a tattiche di intimidazione e a campagne in stile russo per denigrarlo e distogliere l’attenzione dagli scandali cui sono legati i suoi membri.

Chi è Péter Magyar

Péter Magyar è un avvocato e, prima di mettersi in proprio, era nel partito di Orban. Lasciatolo, nella primavera del 2024 ha lanciato un suo movimento politico anti-establishment, Tisza. In pochi mesi la sua formazione è diventata il primo partito dell’Ungheria e, secondo diverse fonti, la candidata numero uno a vincere le elezioni.

Si voterà il prossimo 12 aprile e c’è la concreta possibilità che il premier perda per la prima volta dal 2006. Per questo motivo, secondo Magyar, Orban sta cercando di rimontare in tutti i modi, facendo regali agli elettori e etichettando il suo rivale come una marionetta dell’Ue.

Il leader dell’opposizione è stato legato per anni all’ex ministra della Giustizia, Judit Varga, da cui ha avuto tre figli e con cui ha poi divorziato. In un lungo post sui social, ha ricordato il momento in cui decise di candidarsi: “Sapevo a cosa sarei andato incontro ma, dopo aver guardato la foto dei miei tre figli, ho deciso che non volevo che vivessero in un paese dominato da una mafia familiare. Mancano 60 giorni alle fatidiche elezioni. Due anni fa, questo era inimmaginabile, e ora siamo alle porte della vittoria”.