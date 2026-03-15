Peter Thiel a Roma per lezioni sull'Anticristo, giallo sul magnate di Palantir: i legami con Trump e l'ICE

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il miliardario della Silicon Valley e fondatore di Palantir, Peter Thiel, è sbarcato a Roma per un ciclo di conferenze segrete dedicate al tema dell’Anticristo biblico. La sua presenza nella Capitale ha scatenato un vero e proprio giallo, tra sedi top secret, accordi di riservatezza e un’interrogazione parlamentare presentata dalle opposizioni.

Peter Thiel a Roma per lezioni sull’Anticristo

Come riportato dal Corriere della Sera, lo sbarco a Roma di Peter Thiel è avvolto in un clima di estrema segretezza che ha messo in allarme la politica nazionale.

Il miliardario, cofondatore di PayPal, terrà da lunedì 16 marzo quattro lezioni incentrate sulla teologia e la politica dell’Anticristo.

L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Vincenzo Gioberti di Brescia, si svolge in località sconosciute dopo la smentita dell’università Angelicum.

L’interrogazione parlamentare

Le opposizioni hanno reagito immediatamente presentando un’interrogazione parlamentare per chiarire se il magnate terrà incontri politici con il governo.

Dal canto suo, l’esecutivo ha smentito ogni possibile colloquio tra Thiel e la premier Giorgia Meloni, mantenendo le distanze dal “guru” californiano.

I cento invitati, selezionatissimi opinion leader del mondo cattolico, hanno dovuto firmare accordi di segretezza con penali da 10.000 euro.

Nella sala vige la regola della Chatham House: è vietato scattare foto, registrare video o riferire chi abbia pronunciato determinate affermazioni.

Persino i cellulari devono essere lasciati all’ingresso, trasformando le conferenze in un vero e proprio bunker ideologico nel cuore della cristianità.

Chi è Peter Thiel

Per capire il peso di questa visita, è fondamentale analizzare chi sia davvero l’uomo definito come “il re della sorveglianza di massa“.

Nato in Germania nel 1967 e naturalizzato statunitense, Peter Thiel è una delle figure più potenti e controverse della tecnologia mondiale.

Dopo due lauree a Stanford, ha cofondato PayPal, venduta poi nel 2002 per 1,5 miliardi di dollari, accumulando un patrimonio di circa 30 miliardi.

I legami con Trump e l’ICE

Thiel è stato il primo investitore esterno di Facebook, ma la sua creatura più discussa è certamente Palantir, colosso del data mining e dell’intelligence.

Palantir collabora attivamente con le agenzie governative americane, inclusa l’agenzia per l’immigrazione ICE, per il tracciamento e l’espulsione dei migranti irregolari.

Thiel è considerato l’architetto ideologico del “trumpismo” tecnologico e uno dei principali finanziatori delle campagne elettorali di Donald Trump.

La sua visione del mondo fonde un libertarismo radicale con un profondo millenarismo religioso, portandolo spesso a posizioni critiche verso la democrazia.

A Roma, il magnate intende spiegare come le attuali regolamentazioni globali siano la moderna incarnazione di forze che limitano la libertà umana.