Petrelli attacca il nuovo decreto Sicurezza, per il presidente di Camere Penali è "inutile" contro i "diritti"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il nuovo decreto Sicurezza sta incontrando diverse resistenze e critiche, come quella del presidente delle Camere Penali, Francesco Petrelli. L’avvocato penalista, noto per aver assistito il carabiniere Francesco Tedesco nel caso di Stefano Cucchi, ha definito il nuovo pacchetto sicurezza come inutile. Nello specifico, ha definito il decreto “un inutile innalzamento del livello della risposta penale”.

Petrelli attacca il decreto Sicurezza

Il presidente delle Camere Penali, Francesco Petrelli, ha attaccato il decreto legge sulla sicurezza. Secondo Petrelli si tratta dell’ennesimo “pacchetto sicurezza” che dimostra il contrario di ciò che si vorrebbe offrire ai cittadini e all’opinione pubblica.

Lo definisce come “l’inutilità dell’innalzamento del livello della risposta penale e della criminalizzazione della devianza minorile”.

Secondo l’avvocato penalista, il decreto Sicurezza non riesce a dare risposte efficaci ai fenomeni che intende contrastare, ma “configura certamente uno ulteriore strappo alle garanzie e ai diritti della persona e ai principi costituzionali di proporzionalità e di determinatezza”.

Chi è Francesco Petrelli

Di recente l’avvocato Francesco Petrelli è stato eletto, per il prossimo biennio, nuovo presidente dell’Unione Camere Penali. Petrelli, classe 1957, è originario di Ascoli Piceno. Subentra a Giandomenico Caiazza con 281 voti a favore.

Petrelli è avvocato dal 1983 del Foro di Roma e in seguito è stato eletto vicepresidente della Camera Penale di Roma dal 2004 al 2008. Ha anche ricoperto la carica di segretario dell’Ucpi dal 2014 al 2018.

Dal 2019 è invece direttore della rivista “Diritto e Difesa”. Inoltre ha fatto anche parte di una delle commissioni istituite dall’ex ministra Marta Cartabia per la riforma del processo penale.

Il suo nome è legato a diversi processi importanti come quello per l’omicidio di Marta Russo o quello per la morte di Stefano Cucchi, dove ha assistito il carabiniere Francesco Tedesco.

Fermo preventivo ai minori: il commento di Aupi

Anche dall’Associazione Unitaria Psicologi Italiani arriva il commento in merito al fermo preventivo esteso ai minori e al nuovo reato di partecipazione violenta alle manifestazioni. Il segretario generale dell’Aupi, Ivan Iacob, in una nota scrive che non si possono ricondurre tutti i comportamenti violenti a un’unica motivazione politica.

“Le immagini di giovani che riprendono altri giovani mentre compiono atti distruttivi pongono anche una questione psicologica: quanto conta la consapevolezza di ciò che stiamo facendo e quanto, invece, il desiderio di essere visti e riconosciuti?”, pone la domanda l’esperto.

Secondo quest’ultimo si è delegato allo Stato il compito di dire “no” ai figli e spiega che i genitori devono essere invece coinvolti nell’educazione, bisogna ascoltare i minori e “aiutarli a riconoscere i limiti e comprendere le conseguenze delle proprie azioni”. Dal suo punto di vista, quello di uno psicologo, le leggi sono necessarie, ma “non possono sostituire le relazioni attraverso cui si impara il rispetto degli altri. La sicurezza comincia anche da qui”.