Petroliera della flotta ombra russa intercettata a Pantelleria: cos'è la rete che aggira le sanzioni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A ovest di Pantelleria, la nave Thaon di Revel della Marina Militare italiana ha abbordato la petroliera Toa Payoh, ritenuta parte della flotta ombra russa. L’operazione, nell’ambito della missione UE Eunavfor Med Irini, è scattata il 2 agosto per verificare la bandiera del Camerun esibita dal mercantile. Di fronte al rifiuto di collaborazione del comandante, i militari italiani sono calati da un elicottero per procedere al controllo.

Petroliera della flotta ombra russa intercettata a Pantelleria

Come riporta ANSA, l’intervento a bordo della nave mercantile si è protratto per circa due ore in acque internazionali ed è stato condotto con la massima sicurezza grazie al supporto di un aereo da pattugliamento polacco e dell’unità navale greca.

La petroliera Toa Payoh era salpata lo scorso 16 luglio dal porto di Cotonou, in Benin, ed era ufficialmente diretta verso lo stretto di Istanbul.

Gli accertamenti sono stati avviati in conformità con l’articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che autorizza le forze navali militari a verificare la reale nazionalità delle imbarcazioni sospette.

Cosa ha detto il ministro Crosetto

Sull’esito dell’operazione è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto, esprimendo vivissimi complimenti all’equipaggio della nave Thaon di Revel e a tutti i militari impegnati nel blitz.

Il titolare del dicastero ha sottolineato la professionalità e la fermezza dimostrate dagli operatori, ribadendo l’importanza del contributo italiano alla sicurezza del Mediterraneo e all’attuazione del mandato europeo.

Cos’è la flotta ombra russa

La cosiddetta flotta ombra costituisce una rete strategica e clandestina formata da un numero stimato tra 600 e 1.400 petroliere obsolete ed estremamente datate.

Questo sistema viene impiegato da Mosca per eludere il price cap sul petrolio e le restrizioni commerciali imposte dai paesi occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina.

Per nascondere le proprie rotte e l’origine del carico, queste imbarcazioni ricorrono sistematicamente a bandiere di comodo rilasciate da registri navali opachi, come quelli del Gabon o di Panama, disattivano i sistemi automatici di identificazione AIS e compiono rischiosi trasferimenti di greggio da nave a nave in mare aperto.

Quali sono i vantaggi della flotta segreta

Oltre a garantire ingenti risorse finanziarie alla Russia per sostenere lo sforzo bellico, questa flotta rappresenta una grave minaccia ambientale per via dell’elevato rischio di collisioni o sversamenti, dal momento che la maggior parte dei vascelli è priva di adeguate coperture assicurative internazionali.

Inoltre, cresce l’allarme dei governi europei per il possibile utilizzo di queste navi in operazioni di minaccia ibrida, tra cui il danneggiamento di cavi sottomarini o il disturbo alle infrastrutture aeroportuali.