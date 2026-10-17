Petroliera in fiamme nello Stretto di Hormuz, ha urtato una mina su una rotta non autorizzata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una petroliera ha urtato una mina nello Stretto di Hormuz. La grande imbarcazione, con a bordo oltre 2 milioni di barili, ha preso fuoco. Secondo i media iraniani, aveva disattivato i sistemi di geolocalizzazione per tentare di attraversare lo stretto su una rotta “non autorizzata”. La traversata, pericolosa proprio per la presenza di mine, era accompagnata dall’esercito americano. Su Telegram, l’agenzia Tasnim scrive: “La conseguenza della disobbedienza delle navi illegali è bruciare nel fuoco della fiducia dell’esercito terrorista americano”.

Petroliera urta una mina

Una grande nave petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato una mina nello Stretto di Hormuz. A darne notizia sono i media iraniani, che riportano come la Marina delle Guardie della Rivoluzione islamica abbia affermato che una petroliera, con a bordo 2 milioni di barili di greggio, ha colpito una mina.

Si apprende dalla stessa fonte che la petroliera stava tentando di attraversare lo stretto su una rotta definitiva “non autorizzata”. L’urto con la mina avrebbe provocato un’enorme esplosione e un violento incendio.

A riprova della comunicazione ci sarebbe un video, pubblicato dall’agenzia di stampa Fars, che mostrerebbe l’imbarcazione in fiamme.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso?

Per gli Stati Uniti lo Stretto è aperto. Lo ricorda l’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando Centrale statunitense (CENTCOM), secondo il quale le forze USA stanno lavorando con gli alleati regionali e con i partner del settore marittimo per contribuire a proteggere le navi che attraversano lo stretto.

“Lo Stretto di Hormuz è controllato dagli Stati Uniti e dai nostri partner regionali, non dall’Iran”, ha dichiarato.

Di opinione opposta la Marina dell’IRGC, che nel comunicato scrive: “Lo Stretto di Hormuz è chiuso e la conseguenza del mancato rispetto delle norme iraniane nello Stretto di Hormuz è bruciare nel fuoco della fiducia nell’esercito terroristico statunitense”.

Navi attaccate: i numeri

Quello avvenuto è il quinto episodio di collisione con mine navali nello stretto e nelle acque circostanti segnalato dalle autorità iraniane nell’ultima settimana.

Come riporta l’agenzia britannica per la sicurezza del commercio marittimo Ukmto nel suo ultimo rapporto settimanale, si sono verificati già 12 attacchi contro le imbarcazioni.

Dall’inizio della guerra, invece, sono stati censiti 135 incidenti marittimi, di cui 114 con danni alle navi e un totale di 76 persone morte o ferite.