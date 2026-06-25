Petroliera russa Deliver abbordata dai francesi al largo della Sicilia, fa parte della flotta ombra di Putin

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La Marina militare francese ha intercettato, abbordato e sequestrato la petroliera Deliver mentre era in navigazione al largo della Sicilia. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, pubblicando sui social un breve video dell’operazione. La nave è ritenuta far parte della flotta ombra che la Russia di Putin usa per aggirare le restrizioni al commercio di petrolio imposte dai Paesi occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina.

Petroliera russa Deliver intercettata al largo della Sicilia

Nella giornata di martedì 23 giugno la Marina militare francese ha intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo, al largo delle coste della Sicilia.

È stato il presidente francese Emmanuel Macron a darne notizia su X pubblicando un breve video dell’operazione.

ANSA

La petroliera Deliver, battente bandiera del Camerun, è considerata una delle unità riconducibili alla flotta ombra impiegata dalla Russia per aggirare le sanzioni sull’esportazione di petrolio.

L’annuncio del presidente francese Macron

“Questa nuova azione contro la flotta fantasma, condotta pochi giorni dopo un’operazione simile da parte del Regno Unito, dimostra la determinazione degli europei“, scrive Macron su X.

“Non lasceremo che la flotta fantasma eluda le sanzioni e finanzi lo sforzo bellico russo”.

L’Europa, ha detto ancora il capo dell’Eliseo, “proseguirà tutti gli sforzi necessari per aumentare il costo della guerra per la Russia e consentire l’avvento di una pace solida e duratura in Ucraina”.

La flotta ombra della Russia di Putin

Secondo l’intelligence ucraina, la Deliver sarebbe utilizzata per il trasporto del petrolio russo dal 2024, principalmente tra i porti del Mar Baltico e quelli del Mar Nero.

La petroliera è ritenuta dai Paesi occidentali una delle tante navi della flotto ombra che la Russia di Putin impiega per esportare greggio nonostante le restrizioni imposte da Usa, Ue e Paesi alleati dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022.

Sono diverse le petroliere della flotta ombra russa fermate nei mesi scorsi da diversi Paesi europei, in particolare da Regno Unito e Francia.

L’ultima prima della Deliver pochi giorni fa: la Smyrtos, intercettata dai marines britannici nella acque del canale della Manica.