Petroliera Venezuela sequestrata dagli Usa, tensione tra Maduro e Trump: "Furto sfacciato", "Ottime ragioni"

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera venezuelana al largo delle coste del Sud America. La nave era stata sottoposta in passato a sanzioni da parte degli Usa. Il Dipartimento della Giustizia americano ha diffuso un video che mostra l’abbordaggio delle forze statunitensi nei confronti dell’imbarcazione. Da diversi mesi gli Usa stanno presidiando militarmente i Caraibi e attaccando imbarcazioni provenienti dal Venezuela, ma fino a ora si era trattato di navi che, secondo Washington, venivano usate dai narcotrafficanti.

Nella serata di mercoledì 10 dicembre gli Stati Uniti hanno annunciato di aver sequestrato una petroliera venezuelana al largo delle coste del Sud America.

Il Dipartimento della Giustizia, attraverso la procuratrice generale Pam Bondi, ha diffuso un video che mostra l’operazione di abbordaggio delle forze statunitensi alla nave.

ANSA Soldati americani abbordano la petroliera Skipper da un elicottero

La petroliera, che si chiama Skipper, era sottoposta a sanzioni da parte degli Usa che risalivano al 2022. Trasportava circa 1,8 milioni di barili di greggio venezuelano e ne aveva da poco ceduti circa 200.000 a un’altra nave nei pressi dell’isola di Curacao.

Maduro attacca gli Usa: “È un palese furto”

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha definito l’operazione come un “palese furto” da parte degli Stati Uniti e un “atto di pirateria”, ma la pressione sul leader sudamericano sta aumentando.

Trump ha più volte ordinato a Maduro, che governa dal 2013 in maniera autoritaria, di dimettersi. Gli Usa hanno schierato diverse navi da guerra e una portaerei nei Caraibi e hanno più volte attaccato imbarcazioni venezuelane accusate di trasportare droga.

Il sequestro della petroliera Skipper è però un’operazione molto più ambiziosa. Il Venezuela controlla le più grandi riserve di petrolio al mondo e l’esportazione di greggio è cruciale per la sua economia, nonostante le sanzioni dei Paesi occidentali, Usa in testa.

La risposta di Trump: “Ottime ragioni, ce la teniamo”

Trump ha subito risposto a Maduro che gli Usa hanno “ottime ragioni” per sequestrare le petroliere venezuelane: “A questo punto potremmo anche tenercela” ha dichiarato il presidente americano.

Anche Trump sta però subendo pressioni interne sull’operazione militare nei Caraibi. Nei giorni scorsi è emerso un video che mostra una nave da guerra americana colpire un’imbarcazione venezuelana senza però affondarla del tutto.

Le immagini mostrano i superstiti tentare di raggiungere quello che resta del relitto prima di essere colpiti e uccisi da un secondo attacco americano. Un sondaggio di Ipsos per Reuters ha mostrato che solo il 34% degli americani supporta queste operazioni.