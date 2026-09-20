Petrolio in Basilicata, cosa cambia col decreto del governo sulle estrazioni e quanto vale l'oro nero lucano

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La Basilicata torna al centro del confronto nazionale sulla produzione di petrolio dopo il decreto con cui il governo punta ad aumentare l’estrazione di idrocarburi in Italia. La Regione, infatti, è il principale territorio petrolifero italiano e dai suoi giacimenti arriva circa il 70% del greggio nazionale.

Petrolio in Basilicata, perché si riaccende il dibattito

Il provvedimento ha riaperto una discussione che in Basilicata dura da anni e che coinvolge politica, sindacati e associazioni ambientaliste.

Al centro ci sono il ruolo della Regione nelle autorizzazioni, i possibili effetti ambientali delle estrazioni e la quantità di risorse economiche che rimane effettivamente sul territorio.

La novità più rilevante riguarda il procedimento attraverso cui le Regioni esprimono il proprio parere sui progetti di ricerca ed estrazione.

Secondo quanto ricostruito da Il Post, se una Regione non si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione del progetto, la Presidenza del Consiglio può concedere una proroga di ulteriori 60 giorni.

Il governo vuole aumentare la produzione nazionale

Se anche questo termine scade senza una risposta, il governo può nominare un commissario che interviene al posto dell’amministrazione regionale.

È proprio questo passaggio ad alimentare le preoccupazioni in Basilicata, dove negli ultimi anni il mancato pronunciamento regionale è stato utilizzato anche per rallentare o impedire l’avanzamento di alcuni progetti.

Il governo sostiene invece la necessità di aumentare la produzione nazionale per ridurre la dipendenza dalle importazioni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha collegato l’incremento dell’estrazione alla sicurezza energetica, alla riduzione dei costi e alle ricadute economiche e occupazionali sui territori.

Quanto produce la Basilicata

I dati riportati da Il Mattino Quotidiano, sulla base delle informazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica aggiornate al 25 agosto sui dati di aprile, mostrano il peso della Basilicata nel sistema energetico italiano.

Nei primi quattro mesi considerati la produzione di greggio ha superato 1 miliardo e 28 milioni di chilogrammi. Nello stesso periodo la produzione di gas naturale ha raggiunto 322 milioni di metri cubi standard.

La Basilicata ha inoltre una caratteristica particolare nel settore del Gpl: secondo i dati citati dal quotidiano, è l’unica regione italiana a produrlo, con oltre 20 milioni di chilogrammi nei quattro mesi presi in esame.

Il sistema estrattivo comprende i giacimenti della Val d’Agri, quelli di Tempa Rossa e quelli di Serra Pizzuta, a Pisticci.

Royalties petrolio Basilicata: quanto incassa la Regione

Uno dei punti più discussi riguarda le royalties, cioè le somme versate dalle compagnie petrolifere per l’estrazione.

Secondo Il Post, le royalties ammontano al 10% del valore della produzione. Il 55% viene destinato alla Regione Basilicata, il 15% ai Comuni nei quali sono presenti i pozzi e il restante 30% allo Stato.

Dal 1996 a oggi, Regione e Comuni avrebbero incassato complessivamente circa 2,45 miliardi di euro. Il Mattino Quotidiano riporta inoltre che, ad aprile 2026, alla Regione erano stati erogati quasi 115 milioni di euro.

Tra i Comuni interessati figurano Viggiano e Corleto Perticara, che nei dati citati dal quotidiano risultano destinatari rispettivamente di oltre 7 milioni e circa 7,85 milioni di euro.

Il nodo delle royalties e lo scontro politico

La discussione non riguarda soltanto quanto denaro venga generato dal petrolio, ma anche come queste risorse vengano utilizzate.

Il Post ricorda che un’indagine della Corte dei conti del 2014 aveva evidenziato come le royalties fossero state impiegate per coprire buchi di bilancio e finanziare la spesa corrente, anziché essere destinate principalmente a investimenti per lo sviluppo.

Il decreto ha provocato reazioni anche all’interno della politica lucana. Il presidente della Regione Vito Bardi è intervenuto dopo alcuni giorni di silenzio insieme al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, assicurando che i limiti di estrazione già previsti non saranno superati.

La posizione è stata accompagnata dall’annuncio di un rafforzamento dei controlli sugli impianti e sulle aree estrattive, con particolare attenzione agli eventuali problemi ambientali.