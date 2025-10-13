Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Pezzaze, dove un uomo è stato fermato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che per porto abusivo di armi e furto di fauna protetta. L’intervento si è svolto nella notte, durante un controllo stradale, e ha portato alla scoperta di una piantagione di marijuana e di numerosi animali abbattuti illegalmente. L’uomo sarà sottoposto a udienza di convalida nella mattinata odierna.

Operazione notturna: la scoperta durante un controllo stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo nel corso della notte a Pezzaze, piccolo centro della provincia bresciana. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gardone Val Trompia hanno fermato un uomo durante un controllo alla circolazione stradale. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, circostanza che ha fatto scattare ulteriori accertamenti.

Perquisizione domiciliare: piantagione e armi modificate

La perquisizione si è quindi estesa all’abitazione del sospettato. All’interno della casa, i Carabinieri hanno rinvenuto una vera e propria piantagione composta da 20 piante di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Non solo: sono stati trovati anche uno storditore elettrico, una carabina ad aria compressa modificata e dotata di ottica, e diversi pugnali. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il ruolo dei Carabinieri Forestali: fauna protetta e trappole illegali

Durante l’operazione, sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali, che hanno effettuato ulteriori controlli nei locali in uso all’uomo. Qui sono stati scoperti circa 20 volatili abbattuti, appartenenti a specie particolarmente protette. Oltre agli animali, sono state trovate numerose trappole detenute illegalmente. Per questi fatti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà con l’accusa di furto e abbattimento di avifauna protetta.

Le accuse e le conseguenze legali

L’uomo arrestato dovrà ora rispondere di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, furto e abbattimento di avifauna protetta. La presenza di armi modificate e di strumenti per il confezionamento delle sostanze, insieme alla piantagione di marijuana e ai volatili protetti uccisi, aggrava ulteriormente la sua posizione. L’arrestato sarà messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nella mattinata odierna per l’udienza di convalida.

