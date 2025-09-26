Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette persone sono state arrestate per associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di contenuti televisivi protetti da copyright, tramite un sofisticato sistema di IPTV illegali. L’operazione, denominata “Gotha 2”, è stata condotta dagli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania e coordinata dal Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica di Roma, con il coinvolgimento di Brescia e di operatori anche all’estero. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di una lunga indagine che ha permesso di smantellare una delle principali organizzazioni criminali attive nel mercato dello streaming illegale in Italia.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Gotha 2” rappresenta la prosecuzione naturale dell’inchiesta “Gotha”, conclusa nel 2022. Gli investigatori hanno analizzato una vasta quantità di dispositivi sequestrati, tra cui computer, smartphone e server, oltre a monitorare flussi finanziari di grande entità. Questo lavoro ha consentito di raccogliere prove fondamentali per delineare la struttura e il funzionamento dell’organizzazione criminale, che si è rivelata essere gerarchicamente organizzata e dotata di ruoli ben definiti.

Un sistema criminale strutturato e internazionale

L’organizzazione aveva i suoi vertici sia in Italia, in particolare nelle città di Catania, Roma e Brescia, sia all’estero. Gli arrestati sono considerati dagli inquirenti come i principali responsabili del mercato illegale dello streaming in Italia. Non solo gestivano l’associazione, ma stabilivano anche i prezzi degli abbonamenti, decidevano eventuali sospensioni del servizio e coordinavano la distribuzione dei dispositivi su tutto il territorio nazionale. La loro influenza si estendeva su un vasto numero di operatori, rendendo il sistema estremamente efficiente e difficile da smantellare.

Le accuse e i reati contestati

Le sette persone arrestate sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato (pay-tv), accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Secondo gli inquirenti, il gruppo aveva messo in piedi una vera e propria rete criminale che sfruttava infrastrutture tecnologiche avanzate per garantire la distribuzione illegale di contenuti protetti da diritti televisivi di proprietà di piattaforme come Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime e Netflix.

La tecnologia al servizio dell’illegalità

Per portare avanti le proprie attività, l’organizzazione si avvaleva di una complessa infrastruttura tecnica, basata sull’utilizzo di numerosi server noleggiati presso società di hosting estere. La gestione di questi server era affidata a membri esperti dell’organizzazione, che si occupavano di mantenere attivo il sistema e di garantire la sicurezza delle comunicazioni interne. Per evitare di essere scoperti, gli arrestati utilizzavano applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi per intestare utenze telefoniche, carte di credito, abbonamenti televisivi e per il noleggio dei server stessi.

Profitti milionari e danni all’industria audiovisiva

I profitti accertati durante il periodo dell’indagine ammontano a circa 10 milioni di euro, ma secondo le stime degli investigatori i danni per l’industria audiovisiva potrebbero superare i 30 milioni di euro mensili. Il sistema gestiva infatti circa il 70 per cento dello streaming illegale nazionale, raggiungendo oltre 900mila utenti. Questi numeri testimoniano la portata e la pericolosità dell’organizzazione, che aveva assunto un ruolo di primo piano nel panorama dello streaming illegale in Italia.

Le modalità operative del gruppo criminale

Il gruppo criminale aveva sviluppato un modello operativo estremamente efficiente, basato sulla suddivisione dei compiti e sulla specializzazione dei membri. I vertici si occupavano della gestione strategica e delle decisioni più importanti, mentre altri membri si dedicavano alla parte tecnica e alla gestione dei server. Altri ancora si occupavano della distribuzione dei dispositivi e della gestione degli abbonamenti, garantendo così un servizio capillare e difficilmente individuabile dalle forze dell’ordine.

Le tecniche di elusione delle indagini

Per sfuggire ai controlli delle autorità, gli arrestati avevano adottato una serie di accorgimenti tecnologici e logistici. L’utilizzo di applicazioni di messaggistica crittografata permetteva loro di comunicare in modo sicuro, mentre le identità fittizie e i documenti falsi venivano utilizzati per intestare utenze telefoniche e carte di credito, rendendo più difficile risalire ai reali responsabili delle attività illecite. Anche il noleggio dei server presso società di hosting estere rappresentava un ulteriore ostacolo per gli investigatori, che hanno dovuto ricorrere a sofisticate tecniche di indagine per individuare e smantellare la rete.

Il ruolo delle città coinvolte

Le indagini hanno evidenziato come i vertici dell’organizzazione fossero presenti sia in Italia che all’estero, con una particolare concentrazione nelle città di Catania, Roma e Brescia. Queste città rappresentavano i principali centri operativi del gruppo, da cui venivano coordinate le attività su tutto il territorio nazionale. La presenza di membri all’estero ha reso ancora più complessa l’attività investigativa, che ha richiesto la collaborazione di diverse forze di polizia e l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati.

Le conseguenze per gli utenti e per il mercato

La vasta portata dell’organizzazione ha avuto ripercussioni significative sia per l’industria audiovisiva che per gli utenti finali. Da un lato, i danni economici subiti dalle piattaforme legittime sono stati enormi, con perdite stimate in decine di milioni di euro ogni mese. Dall’altro, gli utenti che hanno usufruito dei servizi illegali rischiano a loro volta sanzioni e conseguenze legali, oltre a esporsi a potenziali rischi per la sicurezza informatica dei propri dispositivi.

La risposta delle autorità e il futuro delle indagini

L’operazione “Gotha 2” rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine italiane nella lotta contro lo streaming illegale e la pirateria informatica. Tuttavia, le autorità sottolineano che il fenomeno è in continua evoluzione e richiede un costante aggiornamento delle tecniche investigative e una stretta collaborazione a livello internazionale. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali altri membri dell’organizzazione e per smantellare definitivamente la rete criminale.

Conclusioni

Il caso “Gotha 2” evidenzia come il mercato dello streaming illegale rappresenti una minaccia concreta per l’industria audiovisiva e per l’economia nazionale. L’arresto di sette persone e il sequestro di ingenti profitti dimostrano l’efficacia delle indagini condotte dalla Polizia di Stato, ma anche la necessità di mantenere alta la guardia contro un fenomeno che continua a evolversi e a sfruttare le nuove tecnologie per eludere i controlli.

