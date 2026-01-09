Philippe Junot morto a 85 anni, era stato sposato con Carolina di Monaco: l'annuncio della figlia Victoria

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto il primo marito di Carolina di Monaco, Philippe Junot. Il banchiere e aristocratico, noto rubacuori francese degli anni ’70 diventato famoso dopo le nozze lampo e molto discusse con la principessa monegasca, è deceduto a Madrid all’età di 85 anni. A dare la notizia è stata la figlia Victoria, la più grande dei tre eredi avuti dal secondo matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen.

La dedica di Victoria Junot al papà morto

Con un post su Instagram, la figlia maggiore ha dedicato un toccante ricordo al padre, pubblicando alcune foto attraverso cui ha ripercorso alcuni momenti della sua “lunga, bellissima e avventurosa vita“.

“Nonno di 3, quasi 4 nipoti – si legge – Al mio leggendario papà, oh quanto ti amiamo, ci mancherai, non ci sono parole per descrivere la tua mancanza… grazie per tutte le risate e le avventure, per averci mostrato il tuo mondo e l’ispirazione per raggiungere vette più alte, grazie per il tuo amore che non ci abbandonerà mai che privilegio aver vissuto al tuo fianco”

Il matrimonio con Carolina di Monaco

Già conosciuto per la sua nomea di “tombeur de femmes”, Philippe Junot salì alla ribalta per le prime nozze con Carolina di Monaco, figlia di Ranieri III e Grace Kelly, il 29 giugno 1978.

Un’unione dopo pochi mesi dal colpo di fulmine che suscitò scalpore sia per i 17 anni di età di differenza tra il banchiere e l’allora 21enne principessa, sia per una reputazione intaccata da alcuni affari controversi e un capitale familiare dilapidato.

Figlio del deputato Michel Junot, Philippe discendeva da una famiglia legata alla nobiltà francese e si fece spesso notare per la sua vita sfrenata e dedita ai vizi.

“Non congratulatemi con me, piuttosto fatemi le condoglianze” avrebbe detto il principe Ranieri il giorno delle nozze.

Il matrimonio inviso al principe di Monaco durò comunque appena due anni: la coppia non ebbe figli e si separò nel 1980, ma dovette aspettare fino al 1992 per ottenere l’annullamento del vincolo religioso da parte di Giovanni Paolo II.

Subito dopo la separazione, la principessa Carolina sposò con rito civile Stefano Casiraghi, imprenditore italiano morto in un incidente nautico nel 1990, da cui ebbe tre figli.

Junot e il crac Madoff

Junot sarebbe stato anche tra gli aristocratici europei che affidarono parte del proprio patrimonio nell’Access International, compagnia di fund management di base a New York che nei primi anni 2000 raccolse soldi in mezzo continente per investirli nella società messa in piedi dall’ex presidente del Nasdaq, Bernard Madoff, arrestato nel 2008 per aver truffato gli investitori per oltre 50 miliardi di dollari.