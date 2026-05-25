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Un arresto per rapina nella zona di piazzale Roma a Piacenza. Un uomo di 34 anni, di origine straniera e residente in città, è stato fermato dopo aver sottratto telefono e portafoglio a un 55enne piacentino, minacciandolo con una bottiglia di vetro. L’episodio si è verificato nella mattinata, quando una chiamata al 112 ha fatto scattare l’operazione delle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’arrivo dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato con una telefonata giunta alla Centrale Operativa nella mattinata. La segnalazione riguardava la presenza di due uomini che stavano litigando in strada nella zona di piazzale Roma, con uno dei due che avrebbe impugnato una bottiglia di vetro. L’equipaggio del Radiomobile di Piacenza è stato subito inviato sul posto per verificare la situazione.

La ricostruzione dei fatti grazie alle testimonianze

All’arrivo dei militari, la lite era già terminata. I Carabinieri hanno quindi iniziato a raccogliere informazioni nell’area, raggiungendo un locale vicino dove hanno ascoltato la testimonianza di una dipendente. La donna, che aveva chiamato il numero unico di emergenza 112, ha raccontato di aver sentito urla mentre era al lavoro e di aver visto, nei pressi del parcheggio tra viale Patrioti e via Colombo, due uomini discutere animatamente. Secondo la sua versione, uno dei due avrebbe brandito una bottiglia di vetro, poi rotta contro un palo della segnaletica stradale, generando forte allarme tra i presenti.

L’individuazione dei responsabili e il recupero della refurtiva

I Carabinieri hanno esteso i controlli all’area dell’autostazione dei pullman, dove alcune persone stavano ancora discutendo animatamente. Proprio lì sono state individuate le persone coinvolte e si è potuto ricostruire quanto accaduto. La vittima, un 55enne piacentino, ha riferito che poco prima, mentre si trovava nella zona di via Colombo e si dirigeva verso piazzale Roma, era stato avvicinato dall’uomo poi arrestato. Quest’ultimo lo avrebbe bloccato da dietro, impedendogli i movimenti, e gli avrebbe sottratto dalle tasche il telefono cellulare e il portafoglio. Successivamente, la vittima avrebbe tentato di seguire il presunto autore della rapina, ma la situazione sarebbe degenerata quando l’uomo ha recuperato una bottiglia di vetro e l’ha minacciato con l’oggetto.

L’arresto in flagranza e le conseguenze

A seguito della chiamata al 112, i Carabinieri sono intervenuti rapidamente e, durante l’attività sul posto, hanno recuperato il telefono e il portafoglio sottratti, restituendoli al legittimo proprietario. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo, un 34enne di origine straniera residente a Piacenza, è stato arrestato in flagranza per rapina. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale cittadina.

IPA