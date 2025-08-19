Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura immediata di un centro estetico e la sospensione temporanea di un salone di acconciature a Piacenza, a seguito di gravi irregolarità igienico-sanitarie e l’esercizio abusivo di attività professionali. Il provvedimento, emesso dal Comune su proposta dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma, è stato adottato dopo un’ispezione che ha portato alla luce numerose violazioni, tra cui la mancanza di autorizzazioni e la presenza di condizioni igieniche precarie.

Le origini dell’intervento: ispezione dei Carabinieri NAS

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto origine da un controllo igienico-sanitario effettuato dai militari del N.A.S. di Parma presso un esercizio commerciale situato nel centro di Piacenza. Durante l’ispezione, sono state riscontrate diverse anomalie che hanno richiesto l’immediato intervento delle autorità comunali e sanitarie.

Irregolarità igieniche e sequestri di prodotti

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno sequestrato 102 confezioni di cosmetici che risultavano prive delle obbligatorie indicazioni in lingua italiana sulle etichette, violando così le normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti destinati alla cura della persona. Inoltre, è stata rilevata la presenza di sporcizia accumulata nel tempo e ragnatele nei servizi igienici riservati all’attività, oltre a biancheria pulita lasciata esposta a possibili agenti contaminanti.

Mancanza di postazioni idonee e utilizzo promiscuo degli spazi

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’ispezione ha evidenziato anche l’assenza di una postazione specifica per la tintura dei capelli, dotata di aspiratore, come previsto dalla normativa. Al contrario, l’area destinata alla preparazione delle tinture veniva utilizzata in modo promiscuo, ospitando anche un frigorifero e stoviglie private normalmente impiegate per la conservazione e la preparazione di alimenti, aumentando così il rischio di contaminazione incrociata.

Attività di onicotecnica abusiva e sequestro di attrezzature

Un ulteriore elemento emerso durante il controllo riguarda l’avvio non autorizzato di attività di onicotecnica. I militari hanno accertato che tale servizio veniva svolto senza la necessaria autorizzazione comunale. In conseguenza di ciò, sono stati sequestrati una fresa per unghie e tre lampade “UV” utilizzate per la ricostruzione e la cura delle unghie.

Personale non qualificato e violazioni amministrative

Durante l’ispezione, è stata identificata una coadiuvante familiare che esercitava l’attività di onicotecnica pur essendo priva della qualifica professionale richiesta per legge. Sia al legale responsabile dell’esercizio che alla coadiuvante sono state contestate diverse violazioni amministrative, con la conseguente comminazione di sanzioni pecuniarie per un totale di 2.304 euro.

Provvedimenti adottati dal Comune

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Comune di Piacenza ha emesso un’ordinanza che prevede la cessazione immediata dell’attività di estetista, esercitata senza titolo autorizzativo, e la sospensione temporanea dell’attività di acconciatore. Il provvedimento rappresenta una misura volta a tutelare la salute pubblica e a garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e professionali nel settore dei servizi alla persona.

Il caso di Piacenza rappresenta un monito per tutti gli operatori del settore estetico e dei servizi alla persona: il rispetto delle regole, delle autorizzazioni e delle norme igienico-sanitarie è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire la sicurezza e la salute dei clienti. Le autorità continueranno a vigilare affinché episodi simili non si ripetano, a tutela della collettività.

