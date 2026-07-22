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E’ stato scongiurato un dramma nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2026 grazie all’intervento degli agenti della Squadra Volante della Questura di Piacenza, che hanno salvato la vita a un uomo colto da un grave malore in pieno centro cittadino. L’uomo, 48 anni, è stato soccorso dopo aver perso i sensi in via Cristoforo Colombo, dove si era accasciato a terra in seguito a forti dolori al petto.

Il salvataggio nella notte: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il salvataggio è avvenuto mentre una pattuglia della Squadra Volante stava facendo rientro in Questura percorrendo via Cristoforo Colombo. Gli agenti hanno notato un uomo disteso in mezzo alla carreggiata, in posizione supina, cosciente ma visibilmente sofferente per dolori al petto. Senza esitazione, hanno allertato la Sala Operativa per richiedere l’intervento del personale sanitario e si sono avvicinati per prestare i primi soccorsi.

L’intervento degli agenti e la messa in sicurezza della strada

Nel frattempo, considerata la presenza di traffico anche nelle ore notturne, gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale, regolando la viabilità per evitare ulteriori rischi. Dalle prime informazioni raccolte, è emerso che l’uomo, di 48 anni, poco prima si era recato presso l’ATM delle Poste Italiane di via Cristoforo Colombo per effettuare un prelievo, senza però riuscirci. Dopo essere uscito dall’istituto e salito sulla propria bicicletta, era stato colto da un improvviso malore, accompagnato da diversi episodi di vomito. Nonostante la sofferenza, era riuscito a trascinarsi fino al centro della strada per chiedere aiuto.

La perdita di sensi e la rianimazione cardiopolmonare

Mentre gli agenti raccoglievano dettagli sull’accaduto, la situazione è improvvisamente peggiorata: l’uomo ha perso conoscenza e non ha più risposto agli stimoli. A quel punto, uno degli operatori della Volante ha prontamente recuperato il Defibrillatore Semi-Automatico (D.A.E.) dall’auto di servizio. Dopo aver sollevato la polo dell’uomo e applicato le piastre del dispositivo, l’altro agente ha controllato la palpazione dell’arteria radiale, riscontrando l’assenza di frequenza cardiaca e di segni vitali.

Il ruolo decisivo della prontezza degli agenti

Analizzati i parametri vitali, il defibrillatore ha indicato la necessità di eseguire immediatamente la manovra di Rianimazione Cardiopolmonare, senza però procedere con la scarica elettrica. Gli agenti hanno quindi iniziato le compressioni toraciche, fondamentali per mantenere la circolazione sanguigna e ossigenare il cervello in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Grazie alla tempestività e alla professionalità degli operatori di polizia, l’uomo ha ripreso conoscenza, restando vigile fino all’arrivo dell’equipaggio sanitario e del personale medico. Quest’ultimo lo ha poi trasportato in ospedale per gli accertamenti clinici necessari, scongiurando così una possibile tragedia.

IPA