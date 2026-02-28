Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata sventata una tentata truffa ai danni di un’anziana di 81 anni a Piacenza, grazie alla prontezza della vittima e all’intervento tempestivo dei Carabinieri. L’episodio, avvenuto la mattina del 25 settembre 2025, è stato collegato a un’altra truffa riuscita nello stesso giorno, come ricostruito dalle indagini sui flussi di denaro. Secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell’ordine, la donna è stata contattata da un falso operatore che si è finto carabiniere, tentando di convincerla a effettuare un bonifico istantaneo di 20.000 euro per motivi di sicurezza.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima ha ricevuto un sms apparentemente inviato da un circuito di pagamento. Il messaggio segnalava una presunta operazione bancaria sospetta, ovvero un bonifico di 1.400 euro, e invitava la donna a contattare con urgenza un numero indicato come servizio di assistenza.

La donna, insospettita dal tono allarmante del messaggio, ha chiamato il numero fornito. Dall’altra parte della linea, un uomo si è presentato come carabiniere, utilizzando toni severi e pressanti per mettere la vittima sotto pressione psicologica. Il truffatore ha tentato di convincerla a disporre un bonifico istantaneo di 20.000 euro, presentando la richiesta come una procedura di sicurezza necessaria a proteggere il suo denaro.

L’intervento dei Carabinieri e la prontezza della vittima

La lucidità e la prudenza dell’anziana sono state decisive: la donna non ha ceduto alle pressioni e non ha effettuato alcun bonifico. Ha invece contattato immediatamente il numero unico di emergenza 112, permettendo così ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Piacenza di intervenire rapidamente. I Carabinieri hanno raccolto gli elementi utili e avviato gli accertamenti sul caso.

Le indagini e il collegamento con un’altra truffa

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Piacenza, hanno permesso di risalire al conto corrente postale indicato dai truffatori come destinatario del trasferimento. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione dell’intestatario del conto: un uomo di 35 anni residente nel foggiano, che è stato denunciato per tentata truffa aggravata, frode informatica e sostituzione di persona.

L’attività investigativa ha inoltre evidenziato che lo stesso conto è stato coinvolto, nella stessa giornata del 25 settembre 2025, anche in un altro episodio analogo, questa volta purtroppo andato a buon fine. In questo secondo caso, una vittima residente a Papigno (TR) ha disposto un bonifico di 10.000 euro a favore dei truffatori.

Modalità del raggiro e raccomandazioni delle forze dell’ordine

Secondo quanto ricostruito, il modus operandi dei truffatori prevedeva l’invio di sms che simulavano comunicazioni ufficiali da parte di circuiti bancari o di pagamento. Le vittime venivano poi contattate telefonicamente da persone che si qualificavano come operatori o addirittura come appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Attraverso pressioni psicologiche e la prospettazione di gravi conseguenze, i malviventi cercavano di convincere le persone a effettuare bonifici istantanei su conti correnti indicati come “sicuri”.

L’analisi dei movimenti bancari ha fatto emergere successivi prelievi in contanti e operazioni effettuate fuori provincia, elementi che fanno pensare a una rapida “monetizzazione” del denaro sottratto con la truffa.

Il ruolo della prevenzione e i consigli dell’Arma

Determinante, nel caso dell’anziana piacentina, è stato il comportamento prudente della vittima, che non ha seguito le indicazioni del sedicente operatore e ha chiamato subito il 112. Proprio grazie a questa scelta la truffa non è andata a buon fine. L’Arma dei Carabinieri ricorda l’importanza di non richiamare i numeri presenti negli sms sospetti, di contattare la banca solo tramite i canali ufficiali e di diffidare da chiunque chieda bonifici urgenti o trasferimenti su “conti sicuri”.

Inoltre, viene raccomandato di consultarsi sempre con un familiare o una persona di fiducia prima di effettuare qualsiasi operazione bancaria sospetta. Queste semplici precauzioni possono fare la differenza e impedire che i tentativi di truffa vadano a segno.

