Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due deferimenti a Piacenza, dove un cinquantenne italiano è stato fermato per detenzione e spaccio di MDPV, nota come “droga dell’amore”, utilizzata per pratiche di chemsex. I tre uomini sono stati anche accusati di sequestro di persona ai danni di una giovane donna, che sarebbe stata costretta a rimanere chiusa in un’abitazione dopo aver assunto la sostanza.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri e ha visto coinvolti personale della Squadra Mobile, dell’U.P.G.S.P. e del Posto Fisso di Polizia. L’intervento è scattato dopo la segnalazione degli operatori sanitari del locale nosocomio, che hanno assistito una venticinquenne italiana giunta in pronto soccorso in evidente stato di malessere.

I fatti: la segnalazione e l’intervento

La vicenda ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando la giovane donna si è presentata al triage dell’ospedale di Piacenza dichiarando di sentirsi male dopo essere stata indotta ad assumere la cosiddetta “droga dell’amore”. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno identificato anche l’ex fidanzato della ragazza, che l’aveva accompagnata in ospedale e che è stato condotto in ufficio per ulteriori accertamenti.

Il racconto della vittima

Secondo quanto riferito dalla venticinquenne, nel primo pomeriggio della giornata precedente, l’ex fidanzato e un amico l’avrebbero raggiunta a Cremona per poi condurla in auto a Piacenza. Durante il viaggio, i due uomini le avrebbero offerto della sostanza stupefacente, successivamente identificata come MDPV, nota per essere utilizzata in contesti di chemsex. Una volta giunti nell’abitazione di un terzo amico, la donna avrebbe accusato un malore e si sarebbe rifiutata di partecipare ad atti sessuali con i tre uomini, che avrebbero invece proseguito tra loro.

Sequestro di persona e privazione della libertà

La giovane ha raccontato agli agenti di aver chiesto aiuto fin da subito a causa del malessere provocato dall’assunzione della sostanza, ma di essere stata costretta dai tre uomini a rimanere chiusa nell’appartamento, con la porta serrata a chiave e senza la possibilità di contattare i soccorsi. L’ex fidanzato le avrebbe inoltre sottratto il cellulare, impedendole di chiedere aiuto.

La liberazione e l’arrivo in ospedale

Solo nella mattinata del 28 maggio, gli altri due uomini avrebbero restituito il telefono alla donna, che è così riuscita a chiamare i soccorsi e a essere trasportata in ospedale. L’ex fidanzato l’avrebbe seguita con l’intento di impedirle di avvertire le forze dell’ordine.

La perquisizione e il sequestro della droga

La vittima ha inoltre informato la Polizia che nell’abitazione dove si era svolto il festino erano ancora presenti quantitativi di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione d’iniziativa, che ha portato al sequestro di 8,5 g di MDPV, un bilancino di precisione e uno storditore elettrico. In flagranza di reato, il cinquantenne italiano è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le accuse e i provvedimenti

L’ex fidanzato e il proprietario dell’abitazione sono stati deferiti per concorso nell’attività di spaccio, mentre tutti e tre i soggetti sono stati denunciati a piede libero anche per sequestro di persona. Il sequestro di MDPV, sostanza rara nella provincia, è stato possibile grazie alla collaborazione della Polizia Locale del Comune di Piacenza, che ha messo a disposizione un macchinario specifico per l’analisi della droga. L’arresto del cinquantenne è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora.

IPA