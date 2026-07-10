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Un arresto e 38 dosi di cocaina sequestrate in un’operazione della Squadra Mobile della Questura di Piacenza, che ha portato all’arresto di un giovane tunisino per spaccio e detenzione di stupefacenti. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione giunta tramite l’applicativo Youpol, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente nella zona di via Sbolli.

La segnalazione e l’intervento della polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella serata di ieri, attorno alle 21.00, quando la Sala Operativa della Questura di Piacenza ha ricevuto una segnalazione tramite l’applicazione Youpol. La comunicazione riguardava una presunta attività di spaccio nella zona di via Sbolli, un’area già nota alle forze dell’ordine per episodi simili.

L’osservazione e l’individuazione del sospetto

Un equipaggio in borghese della Squadra Mobile si è subito recato sul posto per monitorare la situazione. Dopo alcuni passaggi nella zona segnalata, gli agenti hanno notato un giovane cittadino nordafricano che si avvicinava a un veicolo e compiva una cessione sospetta di sostanza, ritenuta cocaina. L’atteggiamento del ragazzo non è passato inosservato agli occhi degli investigatori, che hanno deciso di intervenire.

Il tentativo di fuga e il fermo

Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Durante la corsa, si è disfatto di un cappello e di alcune dosi di cocaina, nel tentativo di liberarsi delle prove. Tuttavia, dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a procedere con la perquisizione personale.

Il sequestro della droga e del denaro

La perquisizione ha permesso di rinvenire diverse altre dosi di cocaina, che il giovane aveva nascosto nelle mutande. Inoltre, sono stati trovati circa 500 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. In totale, sono state sequestrate 38 dosi di cocaina, per un peso complessivo di quasi 25 grammi di sostanza stupefacente.

L’identità dell’arrestato

Il soggetto fermato è un cittadino tunisino di 18 anni, incensurato e in regola con il permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Risulta residente in Provincia di Ancona. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e condotto nelle celle di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA