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Eseguito un arresto per atti persecutori a Piacenza: un cittadino marocchino di 32 anni è stato fermato dopo aver violato la sorveglianza speciale e il divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, innescando l’allarme del braccialetto anti-stalking. L’uomo è stato individuato e arrestato in flagranza differita, grazie anche alla documentazione informatica acquisita dagli agenti.

L’arresto in flagranza differita

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute a seguito dell’attivazione dell’allarme collegato al braccialetto anti-stalking indossato dalla vittima. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati commessi soprattutto ai danni della ex compagna, era sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza dallo scorso novembre.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il trentaduenne marocchino ha violato il provvedimento che gli imponeva di non avvicinarsi alla ex fidanzata, tentando di avere un colloquio con lei in modo aggressivo. L’azione ha fatto scattare l’allarme del dispositivo elettronico, immediatamente segnalato alla Sala Operativa della Questura. Gli equipaggi delle Volanti e della Squadra Mobile si sono messi sulle tracce dell’uomo, identificato grazie alla descrizione fornita dalla vittima.

La fuga e l’incidente

Lo stalker è stato avvistato nel centro storico da una pattuglia in borghese. Alla vista degli agenti, si è dato alla fuga a bordo di un’auto, percorrendo le vie attorno al Pubblico Passeggio. La corsa si è conclusa con un incidente autonomo: il veicolo guidato dall’uomo è finito contro due macchine parcheggiate. Nonostante l’impatto, il sospettato ha tentato di dileguarsi a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dagli agenti impegnati nelle ricerche.

Durante le fasi successive all’arresto, gli operatori di polizia hanno acquisito alcuni messaggi inviati dall’uomo alla ex compagna, in aperta violazione delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria. La documentazione informatica raccolta ha permesso di procedere all’arresto in flagranza differita per atti persecutori. L’indagato è stato quindi associato presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il contesto: la lotta agli atti persecutori

L’episodio di Piacenza si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei reati di stalking e atti persecutori. L’utilizzo di strumenti tecnologici come il braccialetto anti-stalking si sta rivelando fondamentale per la tutela delle vittime e per l’intervento tempestivo degli operatori di polizia. In questo caso, la sinergia tra tecnologia e attività investigativa ha permesso di fermare rapidamente il sospettato e di raccogliere elementi utili alle indagini.

IPA