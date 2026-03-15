Piacenza, la 20enne Anxhela Byku tenta di entrare in casa dalla finestra e cade: morta in ospedale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una ragazza di 20 anni è morta in ospedale dopo essere caduta nel cortile del palazzo in cui abitava. La vittima è Anxhela Byku, ventenne di origini albanesi, deceduta dopo alcuni giorni trascorsi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza. A quanto pare, la giovane era rimasta chiusa fuori e stava tentando di entrare dalla finestra.

Ventenne cade dal palazzo e muore tre giorni dopo in ospedale

Anxhela Byku è deceduta nella notte tra giovedì e venerdì scorsi nell’ospedale di Piacenza.

La ventenne era stata ricoverata dopo una bruttissima caduta avvenuta tre giorni prima. L’incidente è accaduto in una piccola palazzina di viale Berevora. La giovane è precipitata da un’altezza di circa dieci metri nel condominio dell’edificio.

ANSA

L’ipotesi sul tentativo di entrare in casa dalla finestra

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe rimasta chiusa fuori dal suo appartamento. Nel tentativo di rientrare, avrebbe cercato di passare attraverso una finestra percorrendo il poggiolo esterno, perdendo però l’equilibrio e cadendo nel vuoto. A lanciare l’allarme è stato il marito, suo connazionale, che l’ha trovata distesa a terra nel cortile interno dello stabile.

I soccorritori del 118, intervenuti con un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa, hanno subito rilevato la gravità delle sue condizioni. Dopo le prime cure sul posto, la ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso più vicino. Nel frattempo, nell’appartamento sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile e del reparto operativo, che hanno ispezionato accuratamente sia l’ingresso condominiale sia l’interno dell’edificio.

Il sopralluogo è durato diverse ore, durante le quali gli investigatori hanno raccolto testimonianze e informazioni utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il sopralluogo dei carabinieri

Ad avvalorare questa ricostruzione, sono due elementi: la porta dell’appartamento chiusa e il forno acceso.

Probabilmente la giovane è rimasta chiusa fuori mentre stava preparando da mangiare e ha provato ad entrare dalla finestra per accorciare i tempi. Inoltre, non sono stati riscontrati particolari traumi alle mani, come se la caduta l’avesse colta di sorpresa.

Il marito di Anxhela Byku è stato ascoltato a lungo dai carabinieri, ma gli accertamenti hanno escluso il coinvolgimento di altre persone nell’incidente. Dall’Albania sono arrivati anche la madre e la sorella della ragazza, che viveva a Piacenza insieme al marito.