Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un episodio di resistenza a Pubblico Ufficiale ha visto protagonista un cittadino tunisino di 37 anni a Piacenza, dove una capotreno è stata aggredita durante un controllo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato grazie al coordinamento tra la Polizia Ferroviaria di Piacenza e Fidenza, dopo aver tentato la fuga su un secondo treno.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel mese di febbraio, quando una capotreno in servizio su un convoglio regionale ha richiesto aiuto tramite una segnalazione telefonica. La donna ha riferito di essere stata spintonata da un viaggiatore sorpreso a bordo senza biglietto. L’episodio si è verificato mentre il treno si trovava presso lo scalo ferroviario di Piacenza.

La fuga e il fermo del sospettato

L’uomo, identificato come un cittadino tunisino di 37 anni regolarmente presente sul territorio nazionale, dopo essere stato scoperto senza titolo di viaggio, ha reagito con violenza nei confronti della dipendente ferroviaria. Subito dopo, ha tentato di sottrarsi alle ricerche allontanandosi e salendo su un secondo treno in partenza. Il tempestivo coordinamento tra gli operatori della Polizia Ferroviaria di Piacenza e quelli di Fidenza ha permesso di individuare e fermare il soggetto ancora a bordo del convoglio.

Precedenti e provvedimenti a carico dell’uomo

Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che il 37enne era già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti in materia di stupefacenti. Inoltre, risultava destinatario di diversi provvedimenti di allontanamento dalle aree urbane, l’ultimo dei quali era stato emesso all’inizio dell’anno dal Tribunale di Milano.

Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

IPA