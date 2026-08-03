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È stata disposta la chiusura temporanea di 10 giorni per un bar di Piacenza, dopo che il gestore è stato denunciato per minaccia aggravata a seguito di una aggressione avvenuta nei confronti di un cliente. Il provvedimento, firmato dal Questore, è stato notificato il 31 luglio dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Provvedimento emesso dalla Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Piacenza ha emesso e notificato un provvedimento di chiusura temporanea nei confronti di un bar situato nella zona di via Torricella. La misura, della durata di 10 giorni, è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), in seguito a gravi episodi che hanno evidenziato un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini.

L’aggressione che ha portato alla sospensione

La sospensione dell’attività commerciale si è resa necessaria dopo un episodio avvenuto il 28 luglio, quando la Squadra Volante è intervenuta presso il bar in seguito a una aggressione. Il titolare del locale, armato di coltello, ha minacciato di morte un cliente che poco prima si era lamentato della qualità del cibo servito. Non solo: il gestore ha anche tentato di sottrarre il telefono cellulare all’avventore per impedirgli di chiamare le Forze dell’Ordine. Per questi fatti, il titolare è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata.

Motivazioni alla base della chiusura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di chiudere temporaneamente il bar è stata presa in considerazione della gravità degli eventi accaduti, che hanno destato particolare allarme sociale e rappresentato un oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza. L’intervento delle autorità si è reso necessario per prevenire il rischio che simili episodi possano ripetersi, mettendo a repentaglio la tranquillità della collettività.

Zona interessata e durata della sospensione

Il provvedimento riguarda un esercizio commerciale situato nella zona di via Torricella, area che di recente è stata teatro di episodi preoccupanti per l’ordine pubblico. La chiusura, della durata di 10 giorni, è stata formalizzata e notificata il 31 luglio dal Questore, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e ristabilire condizioni di sicurezza nella zona. La misura adottata dalla Questura di Piacenza si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare comportamenti che possano costituire una minaccia per la collettività.

IPA