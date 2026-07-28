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È stato arrestato un cittadino straniero di 28 anni a seguito di un provvedimento urgente emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, dopo che l’uomo si è reso protagonista di una serie di aggressioni e minacce presso un centro commerciale di Piacenza. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’ultimo episodio di violenza avvenuto il 18 luglio, che ha portato alla sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Piacenza ha eseguito l’arresto del cittadino straniero nella giornata del 23 luglio, in ottemperanza a un provvedimento d’urgenza disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a maltrattamenti, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e reati in materia di stupefacenti, era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’episodio scatenante: aggressione al centro commerciale

L’ultimo episodio che ha portato all’arresto si è verificato nella mattinata del 18 luglio presso il centro commerciale “Borgo Faxhall” di Piacenza. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la Squadra Volante è intervenuta tempestivamente dopo la segnalazione di una aggressione in corso ai danni di alcuni clienti di un esercizio commerciale. L’uomo, dopo aver danneggiato alcuni tavolini di un bar, ha iniziato a disturbare e minacciare sia i clienti che la titolare del locale, infastidito dal rifiuto di una consumazione alcolica.

Minacce con coltello e intervento delle forze dell’ordine

La situazione è rapidamente degenerata quando l’aggressore ha estratto un coltello da cucina lungo 21 cm, nascosto nei pantaloncini, e ha iniziato a minacciare anche la guardia giurata presente. Quest’ultima ha tentato di contenere l’azione violenta utilizzando lo spray al peperoncino. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, ha continuato a opporre resistenza anche durante l’intervento degli agenti, che hanno potuto contare sull’ausilio del personale dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure”.

Resistenza e danni durante l’accompagnamento in Questura

Nonostante le difficoltà, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’uomo in sicurezza. Tuttavia, anche durante l’accompagnamento in Questura, il cittadino straniero ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, arrivando a danneggiare il divisorio dell’autovettura di servizio. Dopo la compiuta identificazione, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata. Inoltre, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e segnalato per la violazione delle prescrizioni relative alla misura di sicurezza dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

La sospensione della misura alternativa e l’arresto

A seguito di questi fatti, la competente Autorità Giudiziaria ha disposto la sospensione della misura dell’affidamento in prova, concessa in precedenza dopo la commissione di altri reati, tra cui episodi di maltrattamento e aggressioni verbali e fisiche contro la compagna nel mese di giugno. In esecuzione del provvedimento, il 23 luglio il personale della Squadra Mobile ha rintracciato e arrestato l’uomo, che è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Piacenza.

IPA