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Un arresto per furto con strappo a Piacenza nel pomeriggio di mercoledì 8, dopo che una collanina era stata sottratta con violenza a un passante. L’episodio è stato segnalato in viale Pubblico Passeggio e ha portato all’identificazione e all’arresto di un cittadino marocchino di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì 8, quando le Volanti della Questura di Piacenza sono state chiamate a intervenire in viale Pubblico Passeggio. Qui era stato appena commesso uno scippo: la vittima, avvicinata da due individui a bordo di un monopattino elettrico, si è vista sottrarre dal collo una catenina in acciaio con ciondolo raffigurante un teschio in argento. Mentre uno dei due distraeva la persona con una scusa, l’altro ha agito rapidamente, strappando la collana e dandosi alla fuga insieme al complice sul monopattino.

La descrizione dei sospetti e le ricerche

La vittima, ancora scossa, ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata dei due responsabili: entrambi con barba folta e nera, capelli ricci e neri; uno vestito completamente di scuro, l’altro con un cappello marrone e un gesso a una mano. Grazie a queste informazioni, tutte le pattuglie in servizio si sono immediatamente attivate per rintracciare i sospetti nei dintorni.

L’individuazione e l’arresto

Circa 30 minuti dopo il furto, la svolta: la vittima ha ricontattato la sala operativa, segnalando di aver riconosciuto uno degli autori nei pressi di vicolo Barozzieri. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a rintracciare il giovane sospettato. Sottoposto a perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso della collanina rubata, nascosta nella tasca del giubbino.

L’identificazione e le conseguenze giudiziarie

Il fermato, portato in Questura, è stato identificato come un cittadino marocchino di 21 anni, già gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio. È stato quindi arrestato in flagranza per furto con strappo in concorso. Nella giornata odierna, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Piacenza e provincia.

IPA