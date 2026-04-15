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Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti a Piacenza nel fine settimana. Un cittadino albanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo essere stato sorpreso a sfruttare i permessi della detenzione domiciliare per continuare l’attività illecita.

Le indagini e gli appostamenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una serie di appostamenti e di un’attenta attività investigativa svolta dagli agenti della Squadra Mobile di Piacenza. Gli investigatori, durante i servizi quotidiani di contrasto allo spaccio di droga, avevano notato a marzo un cittadino albanese a bordo di una piccola utilitaria. L’uomo era stato visto mentre incontrava diversi presunti tossicodipendenti della città, con modalità che lasciavano intendere la consegna diretta dello stupefacente a domicilio degli assuntori.

Il passato dell’arrestato e la condanna precedente

L’uomo, classe 1999, non era nuovo alle forze dell’ordine. Era già stato arrestato dagli stessi investigatori la scorsa estate, quando era stato trovato in possesso di quasi 600 grammi di cocaina. Per questo episodio era stato condannato a una pena di quasi tre anni di reclusione, che stava scontando in regime di detenzione domiciliare, con la possibilità di assentarsi per esigenze di vita considerate indispensabili.

I permessi utilizzati per continuare lo spaccio

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe approfittato dei permessi concessi per la detenzione domiciliare non solo per recarsi a giocare d’azzardo, ma anche per proseguire l’attività di spaccio al dettaglio di cocaina. Gli agenti sono riusciti a documentare una ventina di cessioni di cocaina, ricostruendo così una nuova rete di distribuzione della sostanza sul territorio cittadino.

Sanzioni e denunce per favoreggiamento

Durante le indagini, un assuntore di sostanza stupefacente è stato sanzionato amministrativamente e denunciato per favoreggiamento personale. L’uomo avrebbe infatti fornito dichiarazioni agli investigatori con l’intento di proteggere il proprio pusher di fiducia, ostacolando così l’attività investigativa.

L’arresto e la revoca della detenzione domiciliare

Nel primo pomeriggio di sabato, gli agenti hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere direttamente presso la casa circondariale di Piacenza, dove lo spacciatore si trovava già recluso da alcune settimane. La revoca della detenzione domiciliare era stata disposta dalla Magistratura di Sorveglianza in seguito alle segnalazioni della Squadra Mobile, che aveva documentato la prosecuzione dell’attività di spaccio nonostante la misura alternativa alla detenzione in carcere.

IPA