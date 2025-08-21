Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato scoperto un mini zoo abusivo nella Piana di Gioia Tauro: un uomo è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica e detenzione illecita di animali protetti. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro insieme al personale dell’ASP di Taurianova e al Nucleo CITES di Reggio Calabria, ha portato alla luce una serie di violazioni che coinvolgono animali di specie protetta, cavalli, cani, capre e pecore privi di tracciabilità, oltre a un allaccio abusivo alla rete elettrica. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi nella zona rurale della Piana di Gioia Tauro, a seguito di un’anomalia nei consumi elettrici che ha fatto scattare i controlli.

La fonte della notizia e l’inizio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è partito da una segnalazione relativa a consumi elettrici anomali in una proprietà della Piana di Gioia Tauro. Gli accertamenti hanno permesso di individuare un allaccio fraudolento che alimentava in modo illecito sia un’abitazione sia i terreni circostanti. Il danno economico, secondo le stime, si aggira intorno ai 5.000 euro. Il collegamento abusivo, realizzato con violenza sulle cose, è stato contestato a un uomo residente nella zona, che ora dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

La scoperta del mini zoo abusivo

Durante il sopralluogo, i militari e gli specialisti dell’ASP e del Nucleo CITES hanno varcato i cancelli della proprietà, trovandosi davanti a una scena inaspettata: un vero e proprio mini zoo abusivo. All’interno dell’area sono state rinvenute due tartarughe africane Centrochelys sulcata di circa 60 centimetri ciascuna, tra le più grandi al mondo e attualmente considerate in pericolo di estinzione. Questi animali, spesso oggetto di traffici illegali, erano detenuti senza alcuna autorizzazione, in violazione delle normative CITES che regolano la detenzione di specie protette.

Animali senza tracciabilità e maxi-sanzione

Oltre alle tartarughe, sono stati trovati cavalli, capre, pecore e cani privi di microchip e di ogni forma di identificazione. L’ASP di Taurianova ha contestato la presenza di questi animali, custoditi in assenza di un’azienda zootecnica regolarmente registrata. Per queste violazioni, è stata elevata una maxi-sanzione da 21.000 euro a carico del proprietario. La mancanza di tracciabilità rappresenta un rischio sia per la salute pubblica sia per il benessere degli animali, oltre a costituire un illecito amministrativo e penale.

La presenza di rapaci e ulteriori irregolarità

Nel corso dell’ispezione sono stati individuati anche un’aquila reale e un barbagianni. Sebbene questi rapaci risultassero formalmente in regola, è emersa la mancata comunicazione della variazione del luogo di custodia, un altro obbligo di legge non rispettato dal proprietario. Anche questa omissione è stata segnalata alle autorità competenti, che hanno avviato ulteriori accertamenti.

Il contesto territoriale e l’azione delle forze dell’ordine

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di controlli nella Piana di Gioia Tauro, un territorio in cui l’attenzione delle forze dell’ordine rimane alta per contrastare la criminalità comune e tutelare il patrimonio collettivo. La protezione dell’energia elettrica e il rispetto delle normative sul benessere animale sono tra le priorità dell’Arma dei Carabinieri, che continua a monitorare la zona con interventi mirati e collaborazioni con enti specializzati come l’ASP e il Nucleo CITES.

Le conseguenze per il proprietario e il principio di non colpevolezza

Il proprietario della proprietà è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica e per la detenzione illecita di animali di specie protetta. Le indagini sono ancora in corso e, come previsto dalla legge, per l’uomo vige il principio di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva. Nel frattempo, le autorità hanno disposto il sequestro degli animali detenuti illegalmente e stanno valutando ulteriori provvedimenti amministrativi e penali.

L’operazione condotta nella Piana di Gioia Tauro rappresenta un esempio concreto di come il lavoro sinergico tra diverse istituzioni possa portare a risultati significativi nella lotta contro la criminalità e nella tutela del patrimonio collettivo. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire che gli animali sequestrati vengano affidati a strutture idonee. Nel frattempo, l’attenzione delle autorità rimane alta per prevenire nuovi episodi di furto e detenzione illecita di specie protette.

