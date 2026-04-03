Pianificava azioni terroristiche come Unabomber, arrestato a Teramo e accusato di ispirarsi a Kaczynski

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ragazzo di 18 anni residente a Teramo è stato arrestato per addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale e apologia di reato aggravata dalle finalità di terrorismo. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata la polizia dell’Aquila. Il giovane prendeva ispirazione dalle ‘gesta’ di Theodore Kaczynski, noto con l’appellativo Unabomber.

Teramo, 18enne arrestato per terrorismo: si ispirava a Unabomber

Il giovane avrebbe divulgato in rete manuali e prontuari con istruzioni dettagliate per fabbricare pistole, fucili, munizionamento ed esplosivi con metodi, definiti dagli inquirenti, sovversivi e violenti.

Inoltre, aveva già individuato potenziali bersagli da colpire, anche internazionali, tra cui data center e società patrimoniali e di investimento americane.

IPA

Le pubblicazioni erano corredate con immagini di uomini armati e proclami diretti a portare avanti concretamente la realizzazione di azioni di natura violenta.

Fanatismo anarchico e ambientalista: i dettagli dell’arresto

Sempre secondo gli investigatori, il ragazzo avrebbe incoraggiato l’organizzazione di attentati contro i centri nevralgici della vita civile, guidato da un fanatismo anarchico ed ambientalista.

In particolare, il 18enne prefigurava la distruzione della società tecnologica, auspicando un ritorno allo stato primitivo ed esaltando le ‘gesta’ del terrorista statunitense Theodore Kaczynski, noto come Unabomber.

Il giovane ha preso come modello da emulare proprio Kaczynski e ha incitato altre persone a ribellarsi, oltre a fomentare teorie rivoluzionarie della distruzione del sistema tecnologico e democratico attuale.

Unabomber genio della matematica, chi era Theodore Kaczynski

Theodore John Kaczynski, detto Ted e noto con il soprannome di Unabomber, è nato a Chicago il 22 maggio 1942 e si è spento a Butner il 10 giugno 2023.

È stato un terrorista e anarchico statunitense, condannato all’ergastolo per aver inviato pacchi postali esplosivi a svariate persone in un periodo di quasi diciotto anni, provocando 3 morti e 23 feriti.

Kaczynski fu ritenuto un genio della matematica. Lasciò la sua carriera accademica sposando uno stile di vita primitivo, che esaltò con alcuni scritti, il principale dei quali è La società industriale e il suo futuro.

Nell’Università del Michigan, la cosiddetta Labadie Collection ha raccolto la corrispondenza tra Kaczynski e circa 400 persone dal momento del suo arresto, avvenuto nell’aprile del 1996.

Oggi sono disponibili anche alcune delle sue risposte, documenti legali, articoli e pubblicazioni. I nomi dei corrispondenti, però, rimarranno segreti fino al 2049.