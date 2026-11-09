Pianista cade dalla nave da crociera e sopravvive dopo quasi 10 ore nell'oceano Pacifico "grazie a El Niño"

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Un pianista di 37 anni caduto da una nave da crociera nell’oceano Pacifico è riuscito a sopravvivere per oltre nove ore in acqua grazie alle correnti calde provocate dal celebre fenomeno “El Niño”. L’uomo, tratto in salvo da due pescatori, è stato ricoverato in ospedale: è in condizioni stabili.

Il salvataggio del pianista caduto nell’oceano Pacifico

Il pianista della nave da crociera Ovation of the Seas è stato individuato nell’oceano Pacifico da due uomini impegnati in una battuta di pesca al marlin vicino all’isola di Catalina, a distanza di oltre 30 chilometri dalla costa della California. Le autorità ritengono che il 37enne possa essere rimasto in mare per oltre nove ore dopo essere finito fuoribordo.

Dopo aver tratto in salvo il pianista, i due pescatori hanno lanciato una richiesta di soccorso marittimo e un gruppo di bagnini di Newport Beach è poi intervenuto per prestare aiuto.

Perché il pianista caduto nell’oceano Pacifico è riuscito a salvarsi

Il pianista è stato ricoverato in ospedale. Stando a quanto dichiarato alla Bbc dalla Guardia costiera statunitense, che ha avviato le indagini sull’accaduto e, in particolare, sulle dinamiche che hanno portato alla caduta del 37enne in mare, è in condizioni stabili.

Sean Norton, il pescatore che assieme al collega Grant Garrett ha salvato il pianista, ritiene che il motivo per cui sia riuscito a resistere per così tante ore in mare sia legato al clima eccezionalmente caldo che sta contraddistinguendo anche questi mesi autunnali.

Alla Cbs ha spiegato: “Ci troviamo in un anno caratterizzato dall’eccezionale fenomeno ‘Super El Niño’. Quest’uomo è rimasto nell’oceano probabilmente per 10 ore, ma la temperatura dell’acqua era di circa 24 gradi. In altre annate, non ce l’avrebbe mai fatta“.

Le indagini sulla caduta del pianista dalla nave da crociera

Negli Usa le indagini sulla caduta del pianista dalla nave da crociera nell’oceano Pacifico sono ancora in corso.

L’identità del pianista non è stata rivelata, così come il motivo della sua caduta. “L’unica cosa che mi ha detto è stata: ‘Grazie. Pensavo di morire‘”, ha raccontato Sean Norton.

In una dichiarazione rilasciata alla Bbc, un portavoce del Royal Caribbean Group ha affermato: “Stiamo fornendo supporto e assistenza al nostro componente dell’equipaggio in questo momento difficile. Nel rispetto della privacy del nostro dipendente, non abbiamo ulteriori dettagli da condividere”.