Piano d'emergenza per la crisi del cherosene, compagnie aeree pronte a tagli in determinate fasce orarie

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Le compagnie europee preparano un piano d’emergenza per rispondere alla crisi del cherosene causata dal blocco di Hormuz. Previsti tagli ai voli di metà giornata e alle rotte domestiche brevi, mentre restano protette le isole. Vettori come Lufthansa hanno già iniziato a cancellare migliaia di collegamenti per risparmiare carburante, il cui prezzo ha superato i 1.500 dollari a tonnellata.

Crisi del cherosene, ecco il nuovo piano d’emergenza

La prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz sta mettendo a dura prova il settore del trasporto aereo europeo. Con i flussi di carburante dal Golfo Persico di fatto azzerati da settimane, le compagnie stanno preparando un piano d’emergenza per evitare il totale esaurimento delle scorte.

Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha avvertito che, sebbene maggio possa reggere, la situazione diventerà critica entro l’inizio di giugno.

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La crisi del cherosene non è più un’ipotesi remota, ma una realtà che costringe i manager a stilare liste di “rotte sacrificabili” per proteggere la connettività minima del continente.

Rotte e orari: i dettagli del piano

Il cuore della strategia riguarda la rimodulazione degli orari di volo per massimizzare il risparmio. Il piano d’emergenza prevede il taglio prioritario dei collegamenti di metà giornata, considerati meno impattanti sulla connettività generale rispetto ai voli del mattino o della sera, fondamentali per la clientela business.

La crisi del cherosene colpirà duramente anche il calendario settimanale: i vettori intendono ridurre le frequenze nei giorni a minor traffico, come martedì, mercoledì e sabato, cercando di salvaguardare lunedì, venerdì e domenica.

Un altro pilastro del piano riguarda la sostituzione dei voli domestici brevi con il trasporto su rotaia, specialmente dove l’Alta Velocità rappresenta un’alternativa valida. Al contrario, rimarranno protetti i collegamenti con le isole, per le quali l’aereo resta un servizio essenziale.

I costi record del cherosene

L’aspetto economico della crisi del cherosene è brutale: il prezzo del carburante per jet ha superato i 1.500 dollari a tonnellata, quasi raddoppiando rispetto ai valori di fine febbraio.

Di fronte a questi costi, il piano d’emergenza è già scattato per colossi come Lufthansa, che ha annunciato la cancellazione di circa 20.000 voli a corto raggio fino a ottobre 2026 per risparmiare 40.000 tonnellate di carburante. Anche altri vettori come KLM, SAS e Delta hanno avviato sforbiciate preventive ai propri programmi di volo.

Nonostante le rassicurazioni dell’Unione Europea sulla disponibilità attuale di scorte, la Commissione Trasporti ha definito lo scenario “instabile e incerto”, invitando alla massima collaborazione tra gli Stati per gestire l’arrivo della stagione estiva.