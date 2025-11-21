Piano di pace Ucraina-Russia, Zelenzky ha una settimana per decidere sui 28 punti: "Perdere dignità o alleato"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il piano di pace tra Russia e Ucraina degli Stati Uniti convince Vladimir Putin ma non Volodymyr Zelensky. Il presidente Donald Trump, da quanto riporta Reuters, ha però lanciato un ultimatum al leader ucraino affinché firmi i 28 punti entro il 27 novembre, altrimenti potrebbe esserci un taglio alla fornitura di armi.

In cosa consiste il piano di pace

Il piano, al punto 1 , stabilisce che la “sovranità dell’Ucraina sarà confermata”. Di fatto però questa sarà fortemente ridimensionata. Il territorio verrà smembrato con le aree occupate che diventeranno russe.

L’intesa obbliga la Russia alla restituzione dei bambini rapiti, gli Usa metteranno le mani su buona parte delle risorse energetiche ucraine e parteciperanno alla ricca ricostruzione mentre all’Europa toccherà ben poco e metà dell’elettricità prodotta a Zaporizhzhia verrà data ai russi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Sempre secondo il piano, l’Ucraina potrà entrare nell’Ue ma non nella Nato. Incerto il ruolo di Volodymyr Zelensky dato che entro 100 giorni ci saranno le elezioni, inoltre non c’è alcuna garanzia sulla sua sicurezza dato che da tre anni e mezzo è nel mirino dei sicari del Cremlino.

Per Putin e la Russia, invece, è prevista la piena riabilitazione politica, giuridica ed economica.

I dubbi di Zelensky

“Siamo ora in uno dei momenti più difficili della nostra storia. La pressione sull’Ucraina è al suo massimo. L’Ucraina potrebbe trovarsi di fronte a una scelta molto difficile: la perdita della dignità o il rischio di perdere un partner chiave”, è la replica del presidente ucraino riguardo al piano Usa.

Zelensky ha parlato di una scelta: o “i difficili 28 punti, o un inverno estremamente difficile, il più difficile, e ulteriori rischi” aggiungendo che non tradirà gli interessi nazionali ma che lavorerà “in modo rapido” con gli Usa.

L’Ucraina “ha sempre rispettato e continua a rispettare il desiderio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di metter fine allo spargimento di sangue“, ha scritto il leader ucraino su X.

“Valutiamo positivamente ogni proposta realistica“, ha aggiunto Zelensky, spiegando che nella chiamata sono stati “presi in esame molti dettagli della proposta americana per porre fine alla guerra” e che Kiev e Washington stanno lavorando per rendere il percorso da seguire dignitoso e realmente efficace per raggiungere una pace duratura. “Abbiamo concordato di mantenere un contatto costante, e i nostri team sono pronti a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha concluso Zelensky.

La reazione di Trump e Putin

Intanto Donald Trump ha confermato le indiscrezioni dei media che la scadenza per l’Ucraina per accettare il suo piano di pace è giovedì 27 novembre, giorno del Ringraziamento in America. Per porre fine alla guerra russa nel Paese “Giovedì è il giorno giusto per noi”, ha dichiarato il presidente a Fox News.

Il presidente americano ha sostenuto che l’Ucraina sta già “perdendo territori”. Rispondendo a una domanda di Fox News sulla cessione del Donbass prevista dal suo piano di pace, il presidente americano ha aggiunto: “Probabilmente li perderà comunque, in un breve lasso di tempo”, se il conflitto dovesse continuare.

Trump ha poi chiarito di non avere intenzione revocare le sanzioni contro la Russia. Vladimir Putin “non sta cercando un’altra guerra” e sta “già subendo delle misure”, ha aggiunto.

Per il capo del Cremlino il piano Usa per l’Ucraina “può servire come base per porre fine al conflitto“. Poi ha aggiunto che se Kiev respingerà l’accordo l’esercito russo conquisterà più territorio.

Cosa dicono l’Onu e i vertici Ue sul piano Usa

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sottolineato che un piano di pace per l’Ucraina deve rispettare l’integrità territoriale del paese. Qualsiasi piano di pace per l’Ucraina deve “rispettare” le risoluzioni Onu che sostengono “l’integrità territoriale” del paese, ha dichiarato.

“Stiamo parlando di qualcosa che è sulla stampa e che non è mai stato formalmente presentato dagli Stati Uniti o da qualsiasi altra entità”, ha detto Guterres in una conferenza stampa a Johannesburg. “Per noi, una soluzione di pace per l’Ucraina in linea con questi principi rispetterebbe anche le risoluzioni dell’Assemblea Generale che indicano chiaramente che l’integrità territoriale dell’Ucraina e… l’integrità territoriale degli stati devono essere rispettate”.

Su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, dopo una videocall effettuata assieme a Antonio Costa con Volodymyr Zelensky, ha scritto che “fin dal primo giorno, l’Europa ha sostenuto l’Ucraina di fronte all’aggressione russa. Abbiamo lavorato per una pace giusta e sostenibile con l’Ucraina e per l’Ucraina insieme ai nostri amici e partner. Oggi abbiamo discusso della situazione attuale e siamo convinti che nulla che riguardi l’Ucraina debba essere deciso senza l’Ucraina. Come prossimi passi, i leader europei si riuniranno domani a margine del G20 e poi in Angola in occasione della riunione Ue-Ua”.