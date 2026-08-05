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Controlli mirati sono stati effettuati dalla Polizia di Stato presso stabilimenti balneari a Scilla, dove sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui lavoro irregolare e violazioni delle norme di sicurezza. Le verifiche, svolte nell’ambito del piano Focus ‘ndrangheta, hanno portato all’identificazione di dieci soggetti e all’elevazione di sanzioni amministrative per oltre 1.000 euro ciascuna.

Operazione congiunta per la legalità sulle spiagge

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è stato predisposto un servizio di controllo specifico nella località Favazzina, nel Comune di Scilla (RC). L’azione ha visto la collaborazione tra il Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, la Guardia Costiera locale, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria e il Comando di Polizia Locale del Comune di Scilla. L’obiettivo principale era verificare la regolarità delle attività negli stabilimenti balneari e contrastare il lavoro irregolare, in linea con il piano nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta.

Controlli e irregolarità riscontrate

Durante l’attività ispettiva, le forze dell’ordine hanno passato al setaccio due stabilimenti balneari noti della zona. Nel corso delle verifiche sono stati identificati dieci soggetti, tra cui è emerso un lavoratore privo di regolare contratto. Su questo aspetto, le autorità stanno ancora effettuando ulteriori accertamenti per determinare con precisione l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare ai responsabili.

Sanzioni per assenza di assistente bagnanti e occupazione abusiva della battigia

Le irregolarità non si sono limitate al lavoro irregolare. In uno degli stabilimenti controllati, è stata accertata l’assenza del bagnino, una mancanza che ha comportato l’elevazione di una sanzione amministrativa superiore a 1.000 euro. Nell’altro stabilimento, invece, è stata contestata l’occupazione della fascia di cinque metri dalla battigia con attrezzature e altri ingombri, in violazione della normativa vigente. Anche in questo caso, è stata elevata una sanzione amministrativa di analogo importo.

Un’azione inserita in un piano di prevenzione più ampio

L’attività di controllo rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e vigilanza predisposto dalla Polizia di Stato, che continuerà per tutta la stagione estiva lungo il litorale. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme, la tutela dei lavoratori e la sicurezza di cittadini e turisti. Il coordinamento con altri enti e amministrazioni competenti sarà costante, per assicurare un presidio efficace contro il lavoro irregolare e altre violazioni.

Le verifiche hanno evidenziato la necessità di una maggiore attenzione da parte dei gestori degli stabilimenti balneari alle normative in materia di sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro. L’individuazione di un lavoratore senza contratto e la mancanza dell’assistente bagnanti rappresentano criticità che mettono a rischio sia i dipendenti sia gli utenti delle strutture. Le sanzioni elevate mirano a incentivare il rispetto delle regole e a tutelare i diritti dei lavoratori.

Prospettive per la stagione estiva

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli proseguiranno lungo tutto il litorale per l’intera stagione estiva. L’azione di prevenzione e vigilanza sarà rafforzata attraverso il coordinamento tra Polizia di Stato, Guardia Costiera, Ispettorato del Lavoro e Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità nelle località balneari. Particolare attenzione sarà rivolta al contrasto del lavoro irregolare e al rispetto delle norme di sicurezza, a tutela di cittadini e turisti che frequentano le spiagge di Scilla.

IPA