Piano Provenzana, 7 sciatori soccorsi e 2 multati: violato il "Codice delle nevi"

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Sette persone soccorse e due sanzioni elevate: è questo il bilancio degli ultimi controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato presso gli impianti sciistici di Piano Provenzana. Gli interventi sono stati effettuati nei giorni scorsi dagli agenti della Questura di Catania, impegnati da mesi in un’attività di vigilanza per garantire la sicurezza sulle piste del versante Etna Nord.

Controlli intensificati sulle piste dell’Etna Nord

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la presenza degli agenti presso gli impianti di Piano Provenzana si è rivelata fondamentale per assicurare la tranquillità degli appassionati della neve. Le temperature rigide degli ultimi giorni hanno mantenuto attive le piste da sci, attirando numerosi snowboarder e sciatori desiderosi di godere degli ultimi giorni utili della stagione invernale. Il panorama unico offerto dal vulcano e la possibilità di sciare con vista mare hanno reso la località particolarmente affollata.

Sette persone soccorse dopo incidenti sulle piste

Negli ultimi giorni, il nucleo sciatori della Questura di Catania ha prestato soccorso a 7 persone rimaste coinvolte in incidenti di lieve entità. In seguito alle segnalazioni ricevute, i poliziotti sono intervenuti tempestivamente, utilizzando motoslitte o sci per raggiungere i malcapitati. Grazie alla rapidità degli interventi, è stato possibile scongiurare conseguenze più gravi per le persone coinvolte. Dall’inizio della stagione, sono stati oltre cinquanta turisti e appassionati della neve ad aver ricevuto assistenza dalle cosiddette “volanti della neve”, che rappresentano un punto di riferimento costante per chi frequenta le piste.

Sanzioni per violazioni del Codice delle nevi

Durante i controlli, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno vigilato sul rispetto delle norme previste dal “Codice delle nevi”. In particolare, sono state riscontrate due violazioni alla normativa vigente: in un caso, uno sciatore è stato sanzionato per la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria, necessaria per tutelare eventuali danni a terzi; nell’altro caso, la sanzione è stata elevata per il mancato utilizzo del casco protettivo, obbligatorio per garantire la sicurezza personale sulle piste.

Impegno costante per la sicurezza degli sciatori

L’attività di controllo e soccorso svolta dagli agenti della Polizia di Stato presso gli impianti di Piano Provenzana si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza che prosegue ormai da mesi. La presenza costante delle “volanti della neve” ha permesso di offrire assistenza immediata a chiunque ne abbia avuto bisogno, contribuendo a rendere le piste un luogo più sicuro per tutti. L’attenzione degli agenti si è concentrata sia sulla prevenzione degli incidenti sia sul rispetto delle regole fondamentali per la sicurezza, come l’obbligo di assicurazione e di casco protettivo.

IPA