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È di oltre due milioni di euro sottratti alle economie criminali e più di 2.300 piante di canapa indiana distrutte il bilancio dell’ultima operazione condotta dai Carabinieri a Gioiosa Ionica, nel cuore delle Preserre Calabresi. L’azione, svolta in aree rurali e impervie, ha permesso di individuare una vasta piantagione destinata al mercato illecito degli stupefacenti, con un potenziale di oltre 200.000 dosi di marijuana sequestrate.

Operazione tra le Preserre Calabresi: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività di contrasto alle coltivazioni illegali di canapa indiana nelle zone più impervie della Locride ha visto impegnati quotidianamente i militari delle Stazioni e delle Compagnie dell’Arma, supportati dalle unità specializzate. L’ultima operazione si è svolta proprio a Gioiosa Ionica, dove la collaborazione tra la Stazione locale, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” e l’8° Nucleo Elicotteri ha consentito di scoprire una nuova piantagione nascosta tra la fitta vegetazione delle colline delle Preserre.

La scoperta della piantagione: numeri e dettagli

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno individuato circa 300 piante di canapa indiana, tutte in pieno stato vegetativo, distribuite in due piazzole ben nascoste. Le piante, con un’altezza compresa tra 2 e 4 metri, hanno evidenziato la maturità della coltivazione e la cura con cui era stata realizzata. Per raggiungere il sito, i militari hanno dovuto percorrere per ore sentieri e pendii particolarmente difficili, affrontando un’attività di rastrellamento articolata e complessa.

Un’organizzazione sofisticata e difficile da individuare

La scelta del luogo per la piantagione non è stata casuale: i coltivatori avevano selezionato un’area naturalmente protetta dalla vegetazione, difficilmente visibile dall’esterno e lontana dalle principali vie di comunicazione. Nonostante la posizione isolata, la piantagione era dotata di impianti di irrigazione automatizzati, predisposti per garantire alle piante il necessario apporto idrico. Questo dettaglio ha messo in luce il livello di organizzazione e la capacità tecnica dei responsabili della coltivazione.

Impatto economico e sociale del sequestro

Secondo le stime fornite dai Carabinieri, dalle coltivazioni individuate sarebbero potute essere ricavate oltre 200.000 dosi di marijuana, destinate al mercato illecito degli stupefacenti. Il valore economico del sequestro supera i 2 milioni di euro, una cifra che rappresenta un duro colpo alle economie criminali della Locride. L’operazione ha permesso di sottrarre ingenti risorse finanziarie alle organizzazioni dedite alla produzione e spaccio di sostanze illegali.

Il contesto territoriale e le strategie di occultamento

Le aree rurali e montane delle Preserre Calabresi si confermano territori particolarmente esposti al rischio di coltivazioni illecite. La vegetazione fitta e la difficoltà di accesso rendono questi luoghi ideali per nascondere piantagioni di canapa indiana, come dimostrato anche in questa occasione. I Carabinieri hanno sottolineato come le attività di controllo e rastrellamento siano fondamentali per contrastare il fenomeno e prevenire la diffusione degli stupefacenti sul territorio.

Il ruolo delle forze speciali e delle tecnologie

L’operazione a Gioiosa Ionica ha visto la partecipazione attiva dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” e dell’8° Nucleo Elicotteri, reparti specializzati nell’individuazione di coltivazioni nascoste in contesti difficili. L’impiego di tecnologie avanzate e la conoscenza approfondita del territorio hanno permesso di localizzare la piantagione e di procedere alla sua distruzione in tempi rapidi, riducendo il rischio che la marijuana potesse essere immessa sul mercato.

Proseguono i controlli nelle aree rurali e montane

L’azione dei Carabinieri non si ferma: le attività di monitoraggio e controllo proseguono con particolare attenzione alle zone rurali e montane, dove le coltivazioni illegali vengono spesso occultate tra la vegetazione. L’obiettivo resta quello di prevenire la produzione e la diffusione degli stupefacenti, sottraendo risorse alle economie criminali e tutelando la sicurezza del territorio.