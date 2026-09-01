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Un arresto e oltre 1.900 piantine di marijuana sequestrate: è il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a San Vito (Cagliari), dove un uomo di 65 anni è stato fermato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga, dopo accurate indagini avviate nei giorni scorsi.

Le indagini e l’operazione in località Basoru

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è partita da alcune segnalazioni raccolte in paese, che hanno spinto i militari della Stazione di San Vito e dell’Aliquota Operativa del N.O.R. a concentrare l’attenzione sulle aree rurali della zona. Le voci, sviluppate con discrezione dagli investigatori, hanno portato a un’attenta attività d’indagine che si è focalizzata su un terreno agricolo in località Basoru, concesso in comodato d’uso gratuito a un uomo originario della provincia di Nuoro e già noto alle forze dell’ordine.

La scoperta della piantagione e il sequestro

Durante l’ispezione del terreno, i Carabinieri hanno rinvenuto una vasta coltivazione composta da 1.875 piantine di marijuana, con altezze comprese tra 40 e 130 centimetri, per un peso complessivo lordo di circa 400 chilogrammi. I controlli sono poi proseguiti nelle aree adiacenti, dove all’interno di un fienile sono state trovate 8 buste in cellophane sigillate contenenti infiorescenze essiccate della stessa sostanza, per un peso lordo di circa 46 chilogrammi. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche materiali utilizzati per la coltivazione e la lavorazione dello stupefacente, tra cui concimi, forbici da potatura, pompe irroratrici a spalla, un trapano a batteria e bilance per la pesatura.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo, un disoccupato di 65 anni originario della provincia di Nuoro, è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la ricostruzione dei fatti e il completamento delle formalità di rito, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tutto il materiale sequestrato, compreso l’ingente quantitativo di droga, è stato posto sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri del RIS.

L’impegno dei Carabinieri nel Sarrabus

L’operazione odierna si inserisce nel quadro delle attività di controllo e presidio delle aree rurali e isolate del Sarrabus, portate avanti dall’Arma dei Carabinieri per contrastare la produzione e lo smercio di sostanze stupefacenti. L’obiettivo è tutelare la legalità e garantire la sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle zone più vulnerabili e difficili da monitorare. L’intervento a San Vito rappresenta un ulteriore segnale della costante presenza delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga.

IPA