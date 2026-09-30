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Due persone sono state arrestate in flagranza di reato per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. Le piantagioni di cannabis, estese su circa 200 mq, sono state individuate grazie ai sorvoli degli elicotteri della Guardia di Finanza di Venezia e a una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona.

Operazione condotta dalla Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dopo che i sorvoli degli elicotteri della Sezione Aerea di Venezia hanno permesso di localizzare due piantagioni di cannabis nascoste nella fitta vegetazione di un’area boschiva demaniale nel comune di San Giovanni Lupatoto. Gli investigatori hanno quindi avviato una serie di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona, che si sono protratte per alcuni mesi e hanno previsto osservazioni costanti e l’uso di sofisticati strumenti tecnologici.

Le tecniche investigative e la scoperta delle piantagioni

Durante le indagini, gli agenti hanno utilizzato apparati di videoripresa e dispositivi di localizzazione satellitare, riuscendo così a documentare i ripetuti accessi all’area e le modalità di gestione delle coltivazioni. Le piantagioni erano dotate di un impianto di irrigazione centralizzato, alimentato da fusti per la raccolta dell’acqua, e protette da un sistema di sorveglianza composto da fototrappole nascoste nella vegetazione. Questi dispositivi permettevano di monitorare a distanza chiunque si avvicinasse alle coltivazioni, nel tentativo di prevenire eventuali controlli delle forze dell’ordine.

L’arresto in flagranza e il sequestro

Nonostante le precauzioni adottate, i Finanzieri sono riusciti a intervenire mentre i due soggetti si trovavano ancora sul posto, sorprendendoli in flagranza di reato. Sono state sequestrate le piante di cannabis, circa 20 unità alte fino a 2 metri e dal peso lordo complessivo di oltre 60 kg, insieme a tutte le attrezzature rinvenute nell’area. Le analisi di laboratorio dovranno ora stabilire la percentuale di principio attivo e il numero di dosi ricavabili, dati fondamentali per stimare il valore della produzione sul mercato illecito.

Perquisizioni domiciliari e ulteriori accertamenti

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di altre 3 piante di cannabis nell’abitazione di uno degli arrestati e di circa 53 grammi di marijuana in quella dell’altro. Le attività di ricognizione dell’intera zona boschiva proseguono, sempre con il supporto dei mezzi aerei della Guardia di Finanza, per verificare l’eventuale presenza di altre coltivazioni illecite.

Le accuse e il procedimento giudiziario

I due arrestati sono indagati per l’ipotesi di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reati previsti dall’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Compariranno nella giornata odierna davanti al Tribunale di Verona per la convalida dell’arresto e il giudizio con rito direttissimo, su richiesta della Procura della Repubblica scaligera.

Guardia di Finanza