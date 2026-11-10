Piante di cannabis nel terreno a Sansepolcro, altre appese nei capanni e infiorescenze nell'auto: denunciato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una coltivazione di cannabis è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia. Nei giorni scorsi, a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, un italiano di 55 anni è stato denunciato a piede libero per la coltivazione e la produzione non autorizzata di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno iniziato a monitorare la zona dopo aver notato dei movimenti sospetti.

Sansepolcro, la scoperta delle piantagioni di cannabis

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività è stata individuata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, con il coinvolgimento degli operatori dell’Ufficio Anticrimine. Gli accertamenti sono partiti dopo che nella zona sono stati notati alcuni movimenti sospetti. Le verifiche e gli appostamenti fotografici hanno consentito di documentare quanto stava avvenendo.

I poliziotti hanno ricostruito che l’uomo si occupava sia della coltivazione sia della lavorazione delle piante. Alcune piante di cannabis, ancora in crescita, sono state trovate su un terreno di sua proprietà a Sansepolcro. Nei capanni vicini ne sono state rinvenute altre già recise e appese per l’essiccazione. La perquisizione è stata poi estesa al veicolo dell’uomo: al suo interno era nascosto un involucro di cellophane con numerose infiorescenze di cannabis.

Il sequestro e la denuncia

Tutta la sostanza stupefacente trovata è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il 55enne è stato deferito in stato di libertà per la coltivazione e la produzione non autorizzata di sostanze stupefacenti, in violazione dell’articolo 73, comma 1, del D.P.R. 309/90, che vieta e punisce tali condotte.

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