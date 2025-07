Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state arrestate per furto a Piantedo dopo essere state sorprese mentre cercavano di allontanarsi con merce rubata dal negozio UPIM del centro commerciale Fuentes. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando le due, entrambe residenti nel milanese e già note alle forze dell’ordine, sono state fermate dai Carabinieri della Stazione di Delebio. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione della responsabile dell’esercizio commerciale, che ha permesso ai militari di bloccare le sospettate nel parcheggio adiacente e recuperare la refurtiva, per un valore complessivo di 1.300 euro. Le arrestate sono state poi condotte presso la Casa Circondariale di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sondrio.

Il controllo del territorio e l’intervento dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo sul territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, che negli ultimi mesi hanno visto un’intensificazione nella zona di Piantedo. I militari della Stazione di Delebio sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto in corso presso il negozio UPIM, situato all’interno del centro commerciale “Fuentes”.

La dinamica del furto e l’arresto

Secondo quanto ricostruito, le due donne, di 38 anni e 44 anni, entrambe residenti nel milanese e con precedenti di polizia, sono state sorprese dagli operanti subito dopo aver perpetrato il furto. La responsabile dell’esercizio ha notato movimenti sospetti e ha immediatamente allertato i Carabinieri. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato le due sospettate nel parcheggio adiacente mentre tentavano di allontanarsi a bordo di un’autovettura.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

L’immediata perquisizione personale e veicolare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire la merce asportata poco prima, costituita da diversi capi di abbigliamento. Il valore totale della refurtiva è stato quantificato in 1.300 euro. Tutta la merce è stata restituita al legittimo proprietario, che ha sporto formale denuncia/querela contro le due donne.

Le conseguenze per le arrestate

Al termine degli accertamenti di rito, le due donne sono state dichiarate in stato di arresto per furto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sondrio, sono state tradotte presso la Casa Circondariale di Como. L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità locale, anche per la rapidità con cui le forze dell’ordine hanno agito, impedendo che le due sospettate riuscissero a far perdere le proprie tracce.

Il ruolo della prevenzione e la collaborazione con i cittadini

L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Delebio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La tempestiva segnalazione della responsabile del negozio UPIM si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’intervento. Le attività di controllo sul territorio, intensificate negli ultimi tempi, mirano proprio a prevenire episodi di furto e a garantire maggiore sicurezza nei centri commerciali e nelle aree ad alta affluenza.

Precedenti e profili delle arrestate

Le due donne arrestate, entrambe residenti nel milanese, risultano avere precedenti di polizia. Questo elemento ha contribuito a indirizzare rapidamente le indagini e a confermare la loro responsabilità nell’episodio di furto avvenuto a Piantedo. Le autorità stanno ora valutando eventuali collegamenti con altri episodi simili registrati nella zona e nel resto della provincia.

