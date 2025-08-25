Piantedosi annuncia lo sgombero di CasaPound dopo il Leoncavallo, movimento pronto a difendersi
Il ministro Piantedosi ricorda che CasaPound è nella lista degli sgomberi da effettuare. Gli attivisti di estrema destra: "Non ci muoveremo"
Dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano arriverà prima o poi anche il turno di CasaPound a Roma, parola del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Sul fronte politico si segnalano le accuse della sinistra per lo sfratto del Leonka, ma anche il fatto che il centro-destra è diviso su CasaPound. I militanti romani di estrema destra, intanto, si dicono pronti a difendere l’edificio.
Piantedosi sullo sgombero di CasaPound
Il palazzo di Roma occupato da CasaPound rientra “nell’elenco dei centri che sono da sgomberare e prima o poi arriverà anche il suo turno”, ha ribadito Piantedosi dal Meeting di Rimini. Il ministro, però, lascia aperta la possibilità di legalizzazione.
Le dichiarazioni lasciano con l’amaro in bocca il ministro della Cultura Alessandro Giuli, per il quale CasaPound potrebbe essere salvato qualora dovesse allinearsi a criteri di legalità.
Il compromesso a Piantedosi non dispiacerebbe: “È successo già ad altri centri, il comune di Roma ha comprato addirittura delle strutture per legalizzarli, è successo anche in altre città”.
Il palazzo occupato da CasaPound a Roma
Lo stabile di via Napoleone III a Roma, occupato da CasaPound dal 27 dicembre 2003, è un edificio di sei piani di proprietà del Demanio.
L’occupazione coincide con la nascita del primo centro sociale di estrema destra in Italia. Nel 2020 l’immobile è stato sequestrato, con una stima di 4,6 milioni di euro di mancati introiti per lo Stato. Nonostante ciò, dopo quasi 22 anni, lo Stato non è ancora rientrato in possesso del palazzo.
CasaPound pronto a difendere il palazzo occupato
“Al contrario di quello che non hanno fatto al Leoncavallo, se dovessero arrivare per sgomberarci, noi difenderemo il palazzo. Non è una dichiarazione di guerra o una provocazione. Ma la nostra occupazione non può essere paragonata a quella di Milano”. Così promette Luca Marsella, portavoce di CasaPound Italia.
Marsella respinge con sdegno l’accostamento fra CasaPound a Roma e il Leoncavallo di Milano: “A rotazione assistiamo venti famiglie italiane”, racconta al Corriere della Sera.
Marsella respinge anche l’illazione secondo la quale CasaPound sarebbe intoccabile: nel 2023 dieci attivisti, ritenuti responsabili dell’occupazione, sono stati condannati a due anni e due mesi: “Non è vero che non siamo mai stati oggetto di sgomberi, anzi ne abbiamo subiti sia da amministrazioni di centro-destra e sia da quelle di centro-sinistra”.
“Solo che noi, – aggiunge Marsella – a differenza di altri, per le occupazioni veniamo condannati“. CasaPound, in definitiva, chiede di essere messo in regola: “Non vogliamo restare occupanti per sempre. Ma da qui non ci muoveremo“.