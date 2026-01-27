Piantedosi conferma gli agenti ICE a Milano per le Olimpiadi e attacca Sala, "scopre solo ora la sicurezza"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il ministro Matteo Piantedosi ha confermato la possibile presenza di agenti dell’ICE a Milano per le Olimpiadi, ma ha smentito le voci di un loro impiego per la sicurezza in Italia, limitando la loro operatività. Il ministro ha risposto in modo “piccato” anche al sindaco Sala, che aveva polemizzato con il governo a proposito dell’eventualità.

Cosa faranno gli agenti ICE alle Olimpiadi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto chiarezza su una delle questioni più discusse delle ultime ore: la possibile presenza di agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) degli Stati Uniti sul territorio nazionale durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Il tema è stato al centro di polemiche, preoccupazioni e interpretazioni contrastanti, anche alla luce delle recenti immagini degli agenti ICE impegnati nelle strade di Minneapolis, negli Stati Uniti.

Sull’argomento aveva espresso contrarietà anche il sindaco Beppe Sala, affermando che la “milizia che uccide” non sarebbe la “benvenuta” a Milano.

La risposta di Piantedosi

“Non si vedranno mai scene simili in Italia”, ha risposto Piantedosi alla domanda diretta sui rischi di vedere gli agenti statunitensi impegnati nelle operazioni di ordine pubblico.

Il ministro ha ribadito ai microfoni della Rai che le attività di polizia su suolo italiano, compresa la sicurezza durante grandi eventi, sono prerogativa esclusiva delle forze dell’ordine del Paese, anche quando si collabora con altri Stati.

Sull’eventualità che agenti dell’ICE possano agire in strada o occuparsi di migranti in Italia durante i Giochi, Piantedosi è stato categorico. “No, non è possibile e chi sostiene questa ipotesi spaccia una fake news e lo fa per incompetenza o malafede”.

Il ministro ha quindi precisato la funzione che questi agenti dovrebbero svolgere, confermando di fatto la loro presenza.

“Guardi, come facciamo noi italiani con le nostre ambasciate e le nostre scorte all’estero, anche le autorità americane decidono in autonomia. In ogni caso gli agenti americani di questa agenzia, se presenti, si occuperanno esclusivamente di compiti di analisi del rischio e scambio di informazioni con le forze di polizia italiana senza essere operative e ne abbiamo parlato oggi anche con l’ambasciatore”.

L’attacco al sindaco di Milano, Beppe Sala

In coda all’intervista, è arrivata la replica al sindaco Beppe Sala. “Guardi, mi interessa solo quello che pensano gli italiani, che credo si sentano tutelati da chi sta facendo il triplo delle assunzioni di quelle che faceva la sinistra quando governava il Paese” ha puntualizzato Piantedosi.

“A quei tempi a Sala andava bene così. E come tanti altri della propria parte politica scopre solo ora il tema della sicurezza”.

Il sindaco si era espresso in modo netto contro l’ipotesi di una presenza di agenti dell’ICE durante i Giochi Olimpici, definendo l’agenzia come una “milizia che uccide” e ribadendo che “non sono i benvenuti a Milano”.