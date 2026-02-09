Piantedosi contro i giudici, "disparità di trattamento nelle condanne": piazze puntano a "rovesciare Governo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A “Quarta Repubblica” il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi attacca i giudici e denuncia una disparità di trattamento tra l’assalto alla Cgil e le violenze contro la polizia. Il ministro parla di piazze organizzate per rovesciare il Governo Meloni e difende le nuove misure di prevenzione per fermare i violenti prima degli scontri.

L’attacco di Matteo Piantedosi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha alzato il livello dello scontro istituzionale e lanciato accuse dirette sul tema della giustizia e dell’ordine pubblico.

Nell’intervista a “Quarta Repubblica”, il titolare del Viminale ha parlato apertamente di “disparità di trattamento” nelle decisioni giudiziarie, mettendo a confronto le condanne per l’assalto alla sede della Cgil e quelle, molto più lievi, inflitte per violenze contro le forze dell’ordine durante recenti manifestazioni.

Secondo Piantedosi, la differenza degli esiti giudiziari è palese e difficilmente spiegabile solo sul piano tecnico. “È evidente che c’è una disparità di trattamento, non c’è dubbio” ha affermato. “Almeno nella evidenza fattuale, perché quel fatto fu gravissimo anche per la potenzialità evocativa, l’assalto ad una sede sindacale da parte di un gruppo”.

L’incursione nella sede della Cgil portò ad anni di carcere e custodia cautelare prolungata. Al contrario, per episodi documentati di violenza contro agenti in servizio, le contestazioni si fermano spesso alle lesioni, senza misure cautelari paragonabili.

“Non vorrei che dietro ci fosse una questione di differenziazione a seconda della colorazione delle manifestazioni” ha commentato il ministro.

Le piazze e l’obiettivo politico

Nel corso dell’intervista, Piantedosi ha affrontato anche il tema delle manifestazioni violente esplose in città come Torino e Milano. Pur distinguendo tra partecipanti pacifici e frange radicali, il ministro parla di una convergenza di obiettivi tra diversi gruppi antagonisti.

Il passaggio più forte riguarda infatti quello che sarebbe il presunto fine sovversivo attribuito a questi ambienti: “Arrivare alla resa dei conti con lo Stato democratico” e puntare al rovesciamento del Governo Meloni. Parole pronunciate, precisa Piantedosi, anche in sede parlamentare e supportate da elementi informativi raccolti dalle autorità.

Il nodo sicurezza e la risposta dello Stato

Il ministro ha difeso l’operato delle forze dell’ordine, evidenziando le difficoltà operative durante le manifestazioni e la necessità di evitare lo scontro diretto. Piantedosi ha rivendicato, però, il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, come il fermo temporaneo fino a 12 ore, pensato per intervenire prima che le violenze esplodano, anche nei confronti di soggetti incensurati trovati con oggetti offensivi.

Piantedosi ha poi respinto le accuse di deriva liberticida, chiarendo che l’inasprimento delle pene, da solo, non è sufficiente. La strategia del Viminale punta piuttosto su prevenzione amministrativa e interventi anticipati, per depotenziare i gruppi violenti prima che possano agire.